Испания передала Украине еще одну партию танков Leopard и броневиков (ФОТО)

Власти Испании отправили 24 июля новую партию военной и гуманитарной помощи для Украины. Как говорится в сообщении Министерства обороны западноевропейской страны, судно с соответствующим грузом было отправлено в Украину в понедельник утром из порта Сантандер.

В частности, отправлены четыре подаренных Украине танка модели Leopard 2A4, которые дополнять партию из шести Leopard 2 с такими же характеристиками, переданную украинским властям ранее, и "различные типы боеприпасов".

Ожидается, что отправленное может быть доставлено ВСУ в начале августа. При этом указано, что 23 июля в Польшу уже прибыл отправленный Испанией для Украины полевой госпиталь.

В нынешнюю партию входят также десять бронеавтомобилей M113 (три из них для Госпогранслужбы), десять грузовиков (из которых пять будут переданы ГПСУ, а пять Вооруженным силам Украины) и один многоцелевой бронированный автомобиль (для ГПСУ).

Фото: Минобороны Испании Фото: Минобороны Испании Фото: Минобороны Испании Фото: Минобороны Испании Фото: Минобороны Испании

Помимо этого, переданы гражданский бронемобиль скорой помощи (для ГПСУ), три гражданских автомобиля скорой помощи и один бронетранспортер скорой помощи BMR, которые пойдут для различных военных госпиталей. В Минобороны Испании также опубликовали фото погрузки, однако танков на них не видно.