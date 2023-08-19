Rheinmetall в августе начнет ремонтировать Leopard в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие дни приступит к обслуживанию танков Leopard на территории Украины.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В рамках оказания военной помощи Украине Германия, среди прочего, поставляет Киеву танки Leopard, которые изнашиваются в ходе боевых действий и нуждаются в регулярном техническом обслуживании.

"Мы приступим к работе уже в этом месяце", - сообщил председатель правления концерна Армин Паппергер.

По словам Паппергера, сейчас в Германии учатся 12 специалистов из Украины, еще 12 приедут позже.

Руководитель Rheinmetall подтвердил намерение в ближайшее время начать и производство танков в Украине.

"Это может начаться в скором времени, поскольку там достаточно хорошо оснащенных танковых заводов с советских времен", - сказал он, добавив, что Rheinmetall планирует взять их в аренду и затем наладить одну или две линии производства по стандартам НАТО.

Паппергер подчеркнул, что Украина когда-нибудь должна стать независимой в сфере производства вооружений.

"Запад не может вечно оплачивать все счета, и президент Зеленский соглашается с этим", - отметил глава немецкого концерна.

Сотрудничество Rheinmetall и Украины

Государственный концерн "Укроборонпром" и немецкая компания Rheinmetall заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Совместное предприятие, созданное компаниями, должно заработать уже в июле.

Позже Rheinmetall решил открыть завод бронетехники в Украине, отвергнув беспокойство других западных оборонных компаний по расширению присутствия в стране, пока она находится в состоянии войны с Россией.

Позже Rheinmetall приобрел у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, которые планируется отремонтировать на заводах концерна в Дюссельдорфе и отправить в Украину.

Кроме того, немецкий концерн принял решение предоставить Украине самые современные разведывательные беспилотники LUNA NG, которые способны обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.