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Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге во время саммита "ЕС — Канада" объявил о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошло стрелковое оружие.
Об этом сообщает "Суспільне".
Трюдо, совместно с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем, подчеркнул, что Украина нуждается в военной поддержке, борясь с незаконным насильственным вторжением со стороны Путина.
Согласно сообщению, Канада обязалась передать Украине 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов для нужд Вооруженных сил. Отмечено, что вооружение сделано компанией Colt Canada из провинции Онтарио.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Помощь от Канады
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Канада выделила Украине более 8,9 млрд долларов. Из них – 4,95 миллиарда это прямая финансовая поддержка. Канада предоставляла танки Leopard 2, системы противовоздушной обороны, артиллерию к бронетехнике и боеприпасы.
21 октября украинские военные получили партию новой бронетехники канадского производства Senator MRAP, которая имеет улучшенную противоминную защиту.
Напомним, во время 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоявшейся 11 октября в Брюсселе министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что Канада передаст Украине партию помощи в 25 миллионов долларов.
Эта помощь будет финансироваться из 500-миллионного транша, о котором премьер-министр Трюдо объявил в июне 2023 года.