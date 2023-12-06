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"Просто безумие". Байден высказался о перспективе прекращения помощи Украине
Перспектива прекращения американской помощи Украины неправильна. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает The New York Times.
"Неспособность поддержать Украину – это просто безумие. Это противоречит интересам США", – сказал он накануне голосования в Сенате касательно новой помощи.
Он добавил, что администрация рассчитывает получить поддержку для Украины.
Голосование в Сенате ожидается сегодня, 6 декабря.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Помощь от США: запрос Байдена
В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укрепления безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.
Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году было предложено выделить Израилю. Также Байден хотел получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.
Что касается Украины, то для нее президент США предлагал выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включал в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.
Проблемы с поддержкой Украины
На фоне скептического отношения части республиканцев к новому финансированию Украины Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Киева.
Еще до этого решения координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден наложит вето на законопроект с помощью только для Израиля.
А позже Палата поддержала законопроект о продлении временного финансирования правительства до 19 января, которое не предусматривает средств ни для Украины, ни для Израиля.
Сейчас в Сенате представлен законопроект от демократов, которым предлагается принять пакет по нацбезопасности на около 111 млрд долларов. Из них более 15 млрд долларов могут выделить на поддержку Украины, 43,6 млрд. долларов – на меры, направленные на увеличение мощностей США по производству оружия и боеприпасов.
Тем временем республиканцы хотят, чтобы решение о предоставлении помощи включало средства на усиление безопасности границы США с Мексикой.