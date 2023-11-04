Хто фінансує Україну: ТОП-5 країн-донорів

Обсяги зовнішнього фінансування бюджету за 10 місяців 2023 року перевищили 35 млрд доларів, а орієнтовна планова потреба на весь рік складає $ 45 млрд.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, згідно оновлених даних Мінфіну на 2 листопада, від міжнародних партнерів на фінансування бюджету України у поточному році надійшло 35,39 млрд дол. ($ 3,4 млрд на місяць).

Топ-5 кредиторів/донорів, на яких припадає 96% всього зовнішнього фінансування України у 2023 році (млн дол.):

ЄС – 16 247 (позика);

США - 10 900 (грант);

МВФ – 3 592 (позика);

Канада – 1 757 (позика);

Японія – 1 496 (позика під гарантію).

Як зауважив Гетманцев, за підсумками 10 місяців на кредити, в т.ч. кредити під гарантії, приходилось 68,7% всього фінансування від міжнародних партнерів, а на гранти - 31,3%.

"Звертаю увагу, що після прийняття змін до бюджету в жовтні 2023 року орієнтовна потреба в зовнішньому фінансуванні на поточний рік збільшилась на 2,1 млрд дол. і тепер оцінюється у близько 45 млрд дол. Це означає, що в листопаді-грудні для фінансування бюджету Україні необхідно залучити близько 9-9,5 млрд дол. пільгових кредитів і грантів", - підкреслив Гетманцев.

Зауважимо, як заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку, оскільки увага чиновників у ключових країнах-донорах зосереджується на майбутніх виборах, а геополітична напруженість зростає.

Наразі Україні потрібно отримати фінансову підтримку від Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету в розмірі 43 млрд доларів наступного року.

Що стосується Європейського Союзу, де наступного року відбудуться вибори до Європарламенту, то там планують виділити Україні до 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, це має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Однак у перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023 рік.