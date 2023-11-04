Кто финансирует Украину: ТОП-5 стран-доноров

Объемы внешнего финансирования украинского бюджета за 10 месяцев 2023 года превысили 35 млрд долларов, а ориентировочная плановая потребность на весь год составляет $45 млрд.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, согласно обновленным данным Минфина на 2 ноября, от международных партнеров на финансирование бюджета Украины в текущем году поступило 35,39 млрд долларов ($3,4 млрд в месяц).

Топ-5 кредиторов/доноров, на которых приходится 96% всего внешнего финансирования Украины в 2023 году (млн долл.):

ЕС – 16 247 (заем);

США – 10 900 (грант);

МВФ – 3 592 (заем);

Канада – 1 757 (заем);

Япония – 1 496 (ссуда под гарантию).

Как заметил Гетманцев, по итогам 10 месяцев кредиты, в т.ч. кредиты под гарантии, приходилось 68,7% всего финансирования от международных партнеров, а на гранты – 31,3%.

"Обращаю внимание, что после принятия изменений в бюджет в октябре 2023 года ориентировочная потребность во внешнем финансировании на текущий год увеличилась на 2,1 млрд долл. и теперь оценивается около 45 млрд долл. Это означает, что в ноябре-декабре для финансирования бюджета Украине необходимо привлечь около 9-9,5 млрд долл. льготных кредитов и грантов", – подчеркнул Гетманцев.

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, Украине становится все труднее получать финансовую поддержку, поскольку внимание чиновников в ключевых странах-донорах сосредотачивается на предстоящих выборах, а геополитическая напряженность растет.

Сейчас Украине нужно получить финансовую поддержку от Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов в следующем году.

Что касается Европейского Союза, где в следующем году пройдут выборы в Европарламент, то там планируют выделить Украине до 50 млрд евро на 2024-2027 года.

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, это должно обеспечить предполагаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023 год.