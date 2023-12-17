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Финансовая помощь от Запада. В Раде предупредили, что начало 2024-го может быть сложным
Первый квартал 2024 года может оказаться достаточно сложным, если финансирование от международных партнеров еще не поступит. Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, передает пресс-служба парламента.
Она отметила, что в рамках европейской программы Ukraine Facility транши помощи будут поступать после выполнения определенных условий.
По словам Пидласы, сомнений в том, что этот пакет поддержки будет принят Европейским советом, почти нет.
«Основной вопрос состоит в том, когда мы сможем получить первый транш. У нас может быть достаточно сложным период первого квартала, когда финансирование всех международных партнеров еще не поступает”, – сказала депутат.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
При этом она добавила, что идеально для Украины будет, если ЕС примет решение о предоставлении бюджетной поддержки в январе.
Помощь Украине: проблемы со средствами
Многие западные страны поддержали Украину в противостоянии российской агрессии, оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь. Однако в последнее время с денежными средствами возникли проблемы. Как отмечал министр финансов Украины Сергей Марченко, деньги стало получать труднее, поскольку чиновники ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.
В Европейском Союзе несколько месяцев обсуждалось финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, рассчитанное на 2024-2027 годы. На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал решение о выделении такой помощи из бюджета ЕС.
Однако все же Европейский совет достиг решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) на такую сумму. Завершение всех необходимых юридических процедур ожидается в январе 2024 года.
Что касается США, то там Сенат провалил процедурное голосование за законопроект , предусматривающий выделение 110 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели. В Белом доме предупреждали, что в случае если Конгресс не одобрит поддержку, деньги для Украины закончатся, поэтому ее успехи в войне находятся под угрозой. Сейчас предполагается, что Сенат проголосует за помощь на следующей неделе.