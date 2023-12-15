Евросоюз готовит последний транш для Украины на 2023 год

Европейская комиссия одобрила перечисление Украине последнего транша в рамках программы макрофинансовой помощи на 2023 год. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Европейская правда".

Как отметила чиновница, Украине еще не отправили полтора миллиарда евро.

Перечисление одобряют после выполнения определенных условий. Программа для Украины поддерживает стабильность бюджета во время войны.

По словам фон дер Ляйен, 1,5 млрд евро помогут Украине продержаться до того, как ЕС утвердит новую программу на 50 млрд евро. Транш перечислят в ближайшие дни.

"Это поможет профинансировать расходы в начале 2024 года, создав небольшой, но важный мост", – высказалась президент Еврокомиссии.

Помощь от ЕС: транши на 2023 год

В конце 2022 года Европейский союз принял решение касательно выделеня 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.

Первый транш на 3 млрд евро Украина получила в январе, а с марта ежемесячно поступают по 1,5 млрд евро. О перечислении крайнего транша было объявлено 22 ноября. Погасить льготные средства необходимо в течение 35 лет, начиная с 2033-го.

Кредит Украина получает за исполнение взятых обязательств. Как объясняла вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, эти требования касаются вопросов верховенства права и противодействия коррупции, финансовых моментов, фискальной политики, а также экономических мер, которые принимает Украина, чтобы аккумулировать средства в госбюджет.