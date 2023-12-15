Отложили каникулы: Сенат США на следующей неделе проголосует за выделение помощи Украине

Сенат Соединенных Штатов Америки решил не идти на рождественские каникулы и провести голосование по выделению пакета военной помощи Украине и Израилю на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Сенат США проголосует за военную помощь Украине и Израилю на следующей неделе, поскольку продолжаются переговоры по изменению политики безопасности границ США, связанных с финансированием.

По его словам, Сенат отложит свои рождественские каникулы, которые должны были начаться в пятницу, и соберется в понедельник, чтобы дать участникам переговоров время для достижения соглашения.

«От нашего успеха зависит очень многое. Мы знаем, что мир наблюдает», – сказал Шумер.

Ожидается, что переговоры относительно положений безопасности на границе между Белым домом и демократами и республиканцами в Сенате продолжат в выходные, чтобы попытаться достичь компромисса.

Спикер Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Майк Джонсон, а также республиканцы в Сенате, где большинство имеют демократы, неоднократно заявляли, что они будут голосовать за этот пакет финансовой помощи только в том случае, если она будет соединена с новым контролем на границе США и Мексики.

Помощь Украине нужна сейчас, а не после "рождественского яичного ликера"

Белый дом обратил внимание на последние заявления президента РФ Владимира Путина по поводу его намерений в Украине и призвал Конгресс не медлить с принятием новой помощи для Украины. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Почти через 20 месяцев после начала жестокого и варварского вторжения Путин заявил, что его агрессия в Украине не завершится, и мир наступит лишь тогда, цитирую, "когда наши цели будут достигнуты", - сказал Кирби.

По его словам, он надеется, что те республиканцы в Палате представителей, которые месяцами "держали в заложниках критическую помощь Украине, услышали послание Путина громко и четко".

Кирби отметил, что в то время как члены Палаты представителей разъедутся на этой неделе по домам на рождественские праздники, украинский народ в дальнейшем будет переживать обстрелы мирных городов.

"Им нужна наша помощь. И это им нужно сейчас, а не после рождественского яичного ликера", - подчеркнул представитель Белого дома.

Помощь от США: запрос Байдена

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине и Израилю и укрепление безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году было предложено выделить Израилю. Также Байден хотел получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагал выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включал в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Напомним, законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл считает, что Конгресс, вероятно, не поддержит дополнительный финансовый пакет для Украины к Рождеству, даже если обе политические партии достигнут согласия по этому поводу в ближайшие дни.