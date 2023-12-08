Не только Россия: Блинкен рассказал, какие страны заинтересованы в срыве помощи Украине

В срыве дальнейшей американской помощи для Украины заинтересованы Россия, Иран и Китай. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает "Укринформ".

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"Перед нами стоит очень четкий выбор: гарантируем ли мы, что агрессия Путина против Украины продолжит быть его провалом, или Путин докажет то, во что верит, что сможет пережить нас, разделить нас, сможет не только продолжать угрожать Украине, но и перенести свою агрессию на другие страны, в том числе потенциально на страны НАТО?" – высказался он.

Блинкен отметил, что администрация президента США Джо Байдена прилагает все большие усилия для того, чтобы обеспечить Украине возможность выстоять.

"Вот почему дополнительное финансирование, которое сейчас рассматривается Конгрессом, является таким необходимым и таким срочным", – добавил чиновник.

Помощь от США: запрос Байдена

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укрепления безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году было предложено выделить Израилю.Также Байден хотел получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагал выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включал в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Проблемы с поддержкой Украины

На фоне скептического отношения части республиканцев к новому финансированию Украины Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Киева.

Еще до этого решения координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден наложит вето на законопроект с помощью только для Израиля.

А позже Палата поддержала законопроект о продлении временного финансирования правительства до 19 января, которое не предусматривает средств ни для Украины, ни для Израиля.

На днях в Сенате был представлен законопроект от демократов, которым предлагается принять пакет по нацбезопасности на около 111 млрд долларов. Из них более 15 млрд долларов могут выделить на поддержку Украины, 43,6 млрд долларов – на меры, направленные на увеличение мощностей США по производству оружия и боеприпасов.

Республиканцы же хотят увидеть в документе более решительные меры по усилению безопасности границы США. В связи с этим Сенат провалил процедурное голосование за законопроект, но в дальнейшем может состояться новое.