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Исторический минимум. Помощь Украине упала до самого низкого уровня с января 2022 года, – исследование
В августе-октябре 2023 года объем новой помощи, которую западные страны пообещали для Украины, сократился почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг исторического минимума.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Кильским институтом мировой экономики, передает "Европейская правда".
С августа по октябрь текущего года новые пакеты поддержки обошлись в 2,11 млрд евро, что является самым низким показателем с января 2022-го.
Наибольшую военную поддержку оказали США – на 44 млрд евро. Второй стала Германия с военными обязательствами более чем на 17 млрд евро.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Существенными активными донорами также являются Финляндия, Ирландия, Хорватия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария, Канада и Великобритания.
По объему обещанной военной помощи ситуация такая: из общих 25 млрд евро, обещанных на тяжелое вооружение (январь 2022 – октябрь 2023), 43% приходится на США и 47% – на все страны и институты ЕС вместе взятые.
Помощь Украине: проблемы со средствами
Многие западные страны поддержали Украину в противостоянии российской агрессии, оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь. Однако в последнее время возникли проблемы. Как отмечал министр финансов Украины Сергей Марченко, средства стало получать труднее, поскольку чиновники ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.
В Европейском Союзе обсуждается финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, рассчитанное на 2024-2027 годы. Это решение требует единогласия со стороны членов блока, но, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике подобный план.
Между тем, в США Сенат провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий выделение 110 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели. В Белом доме предупреждали, что если Конгресс не одобрит поддержку, деньги для Украины закончатся, поэтому ее успехи в войне находятся под угрозой.
Источник фото: ua.depositphotos.com