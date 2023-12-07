Історичний мінімум. Допомога Україні впала до найнижчого рівня з січня 2022 року, – дослідження

Протягом серпня-жовтня 2023 року обсяг нової допомоги, яку західні країни пообіцяли для України, скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом 2022 року й сягнув історичного мінімуму.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеного Кільським інститутом світової економіки, передає "Європейська правда".

Зазначається, що з серпня по жовтень поточного року нові пакети підтримки обійшлися в 2,11 млрд євро, що є найнижчим показником з січня 2022-го.

Найбільшу військову підтримку надали США – на 44 млрд євро. Другою стала Німеччина з військовими зобов'язаннями на понад 17 млрд євро.

Суттєвими активними донорами також є Фінляндія, Ірландія, Хорватія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Канада та Велика Британія.

За обсягом обіцяної військової допомоги ситуація така: з загальних 25 млрд євро, обіцяних на важке озброєння (січень 2022 – жовтень 2023 року), 43% припадає на США і 47% – на всі країни і інституції ЄС разом узяті.

Допомога Україні: проблеми з коштами

Багато західних країн підтримали Україну в протистоянні російській агресії, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Однак останнім часом з цим виникли проблеми. Як зазначав міністр фінансів України Сергій Марченко, кошти стало отримувати важче, оскільки чиновники ключових країн-донорів все більше зосереджуються на майбутніх виборах.

Наразі в Європейському Союзі обговорюється фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, розраховане на 2024-2027 роки. Це рішення вимагає одностайності з боку членів блоку, але, зокрема, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан критикував подібний план.

Тим часом у США Сенат провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає виділення 110 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі. В Білому домі попереджали, що в разі, якщо Конгрес не схвалить допомогу, гроші для України закінчаться, тому її успіхи у війні перебувають під загрозою.

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