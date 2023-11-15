"Може бути неприємним". У Мінфіні заявили про наявність плану на випадок припинення допомоги від США

Міністерство фінансів і Національний банк України мають сценарій на випадок, якщо надання коштів із боку США буде й надалі припинено. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, уряд та Нацбанк відстежують ситуацію і сподіваються на мудрість американського народу та його представників.

"До нього (сценарію припинення фінансування США, – ред.) ми готові, але я думаю, що до нього не готові інші стейкхолдери та суспільство України. Тому ми вважаємо, що про цей сценарій рано говорити, тому що він може бути неприємним", – висловився Марченко.

Своєю чергою очільник НБУ Андрій Пишний сказав про необхідність взаємодії з Міжнародним валютним фондом:

"На цей рік знаємо, як діяти. На наступний рік ми розуміємо, як діяти. Важливо, щоб у центрі розуміння залишалася стійка взаємодія з МВФ.

Допомога від США: проблеми із ухваленням

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році запропоновано виділити Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Також Байден хоче отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Однак на тлі скептичного ставлення частини республканкців до нового фінансування України Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для Києва.

Ще до цього рішення координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою тільки Ізраїлю.

А пізніше Палата підтримала законопроєкт про продовження тимчасового фінансування уряду до 19 січня, яке не передбачає коштів ні для України, ні для Ізраїлю.