Різна "єОселя": чому контрактникам дають іпотеку під 3%, іншим військовослужбовцям - 7%

В “Укрфіжитло” пояснили різні підходи в іпотечних ставках для українських захисників у популярній державній програмі “єОселя”.

Державна іпотечна програма "єОселя" пропонує іпотеку для контрактників під 3%, для решти військових - 7%, що викликало в соцмережах чимало критичних коментарів.

В "Укрфінжитло" пояснюють, що в цьому підході немає розподілу на кращих і гірших.

"Коли концептуально ідея зароджувалась, ми говорили, що треба відзначити окремі категорії людей, які призначили себе служінню державі в якості вчителя, військового, науковця, медичного персоналу", - зазначив голова правління ПрАТ "Укрфінжитло" Євген Мецгер у коментарі Delo.ua.

Водночас, за його словами, кредит під 7% - це "крута пільгова іпотека, але для окремих категорій пропонується ще більша пільга".

"У нас інфляція більша, ніж 7%. Тому навіть ця ставка - це вже умовний подарунок. Сьогодні американська іпотечна ставка - це близько 8%, британська також 8%. Тобто наші умови кращі, ніж в Європі та США. Тому не коректно казати, що вони гірші для наших мобілізованих", - наголосив Мецгер.

За словами голови правління ПрАТ, максимальна пільга для людей, які віддано працюють комунальну та детжавний сектор, - це було рішенням держави.

"Умовно кажучи: людина, яка працювала в комерційній компанії, заробляла пристойні кошти. А військовий усі свої 10-20 років, як і медсестра в клініці, - отримували копійки. Зараз вона продовжує бути медсестрою, а він військовим. Мобілізований - шана і повага такій людині - після війни повернеться додому і продовжить працювати в комерційній сфері, заробляти кошти. А військові вже ні. Це більша повага до таких історій. Нічого крамольного тут нема, щоб можна було сказати - одні кращі, а другі ні", - наголосив Мецгер.

Нагадаємо, у 2023 році українські банки надали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 мільярда гривень. Порівняно з 2022 роком цей обсяг збільшився майже уп’ятеро, а кількість угод зросла втричі.

Що відомо про програму "єОселя"?

Зазначимо, що майже всі кредити протягом останнього року надано в межах проєкту “єОселя”. Як повідомило 15 квітня Міністерство економіки, від початку дії програми (у жовтні 2022 року) українські родини взяли кредити на придбання житла на 14 мільярдів гривень, із них минулого тижня – на 331 мільйон гривень.

60% іпотечних кредитів взяли військовослужбовці та силовики, 11% – педагоги та науковці, 9% – медики. Представники цих професій можуть взяти кредит на придбання квартири або приватного будинку під 3%. Інші українці, які не мають житла або потребують покращення житлових умов, можуть отримати кредит за програмою під 7%.

Як писало Delo.ua, у 2024 році на первинному ринку найбільшим попитом на придбання житла в державній іпотечній програмі "єОселя" користувалися 1- та 2-кімнатні квартири площею від 45 до 70 квадратних метрів загальною вартістю від 2 до 3 мільйонів гривень - це близько 70% від усіх угод.

Тим часом обсяг видачі іпотечних кредитів населенню в лютому зріс усемеро.