Обсяг видачі іпотечних кредитів населенню в лютому зріс усемеро

У лютому українські банки видали 783 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 мільярда гривень, що у сім разів перевищило аналогічний показник минулого року. Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

Зауважимо, у лютому 2023 року банки України видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 мільйона гривень.

В свою чергу, порівняно з попереднім місяцем (січнем 2024 року) обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у лютому зріс на 17,3%.

Про видачу нових іпотечних кредитів у лютому поінформували дев’ять банків, що кредитували придбання житла. Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми “єОселя”. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.

У регіональному розрізі майже половину іпотечних кредитів у лютому видано в Києві та Київській області – 357 договорів на загальну суму 631,4 мільйона гривень (48,5% від загального обсягу). Далі в лідерах:

Львівщина (51 договір на 99,6 мільйона гривень);

Одещина (46 на 71,9 мільйона гривень);

Вінниччина (35 на 50,9 мільйона гривень).

У НБУ також зазначили, що середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в лютому четвертий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

Нагадаємо, у 2023 році українські банки надали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 мільярда гривень. Порівняно з 2022 роком цей обсяг збільшився майже уп’ятеро, а кількість угод зросла втричі.

Що відомо про програму "єОселя"?

Зазначимо, що майже всі кредити протягом останнього року надано в межах проєкту “єОселя”. Як повідомило 15 квітня Міністерство економіки, від початку дії програми (у жовтні 2022 року) українські родини взяли кредити на придбання житла на 14 мільярдів гривень, із них минулого тижня – на 331 мільйон гривень.

60% іпотечних кредитів взяли військовослужбовці та силовики, 11% – педагоги та науковці, 9% – медики. Нагадаємо, що представники цих професій можуть взяти кредит на придбання квартири або приватного будинку під 3%. Інші українці, які не мають житла або потребують покращення житлових умов, можуть отримати кредит за програмою під 7%.

Як писало Delo.ua, у 2024 році на первинному ринку найбільшим попитом на придбання житла в державній іпотечній програмі "єОселя" користувалися 1- та 2-кімнатні квартири площею від 45 до 70 квадратних метрів загальною вартістю від 2 до 3 мільйонів гривень - це близько 70% від усіх угод.

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