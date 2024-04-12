Українці зможуть взяти пільгові кредити на встановлення сонячних панелей: що відомо

Фонд розвитку підприємництва (ФРП) розробляє програму компенсації українцям тіла кредиту на встановлення сонячних панелей у приватних домогосподарствах.

Про це повідомив голова правління ФРП Андрій Гапон, пише "Укрінформ"

Він зазначив, що зз пропозицією про підготовку нової програми підтримки енергетики, орієнтованої на фізичних осіб, до Фонду звернулося Міненерго.

"Це досить незвична для нас категорія реципієнтів, адже раніше ФРП орієнтувався лише на підтримку українського бізнесу - передовсім, мікро-, малого й середнього підприємництва", - зауважив Гапон.

За його словами, ідея полягає в тому, щоб за рахунок додаткового фінансування, яке знайде ФРП, власники приватних домогосподарств могли взяти споживчі позики в банках-партнерах нової бюджетної програми для компенсації тіла кредитів, виданих для встановлення сонячних панелей.

Першими банками - учасниками проєкту можуть стати партнери програми "Додай енергії твоєму бізнесу" - Укргазбанк та Банк Львів.

3 тисячі домогосподарств зможуть встановити сонячні панелі

Також керівник ФРП розповів про ідею створення каталогу готових рішень, як це зробили при втіленні програми "Додай енергії твоєму бізнесу".

Як пояснив Гапон, прийшовши до одного з банків-партнерів для отримання "енергоефективного" кредиту, людина зможе ознайомитися з готовими проєктами й обрати найоптимальніше для себе рішення.

"За нашими підрахунками, 3 тисячі домогосподарств зможуть встановити сонячні панелі у межах майбутньої програми. Таким чином, вони, по-перше, забезпечать себе енергією і принаймні в якісь періоди не залежатимуть від загальних мереж, а по-друге, зможуть продавати залишки державі", - наголосив Гапон.

Він сподівається, що відповідні механізми будуть швидко напрацьовані і українці зможуть скористатися такими енергоефективними рішеннями

Зауважимо, ФРП адмініструє програму з підтримки фінансування енергоефективних інвестицій "Додай енергії твоєму бізнесу". Фінансується програма за рахунок позики уряду Німеччини на 7 млн євро, наданої Міністерству фінансів України через Німецький банк розвитку KfW, і за фінансової підтримки Євросоюзу. Уповноваженими банками програми є Укргазбанк та Банк Львів.

Одна з областей України стає енергетично незалежною

У 2022 році у Закарпатській області невідкладно розпочали роботу зі стимулювання підприємств і домогосподарств до створення автономної системи енергозабезпечення власного функціонування за рахунок сонячної енергії.

Зараз Закарпаття серед лідерів у країні за співвідношенням кількості генерувальних установок з виробництва електричної енергії з сонячного випромінювання у приватних домогосподарствах до кількості побутових споживачів.

Станом на 1 березня 2024 року на території області в приватних домогосподарствах встановлено 4 836 генерувальних установок з виробництва електричної енергії з сонячного випромінювання.

Сумарна потужність генерувальних установок приватних домогосподарств становить 138 мегават.

У пікові години літніх місяців при навантаженні Закарпаття близько 330 мегават потужністю генерації приватних домогосподарств покривається до 31% від навантаження регіону.