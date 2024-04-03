Одна з областей України стає енергетично незалежною: може повністю забезпечити користувачів сонячною електроенергією

Зараз Закарпаття серед лідерів у країні за співвідношенням кількості генерувальних установок з виробництва електричної енергії з сонячного випромінювання у приватних домогосподарствах до кількості побутових споживачів.

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Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Сьогодні можемо чітко констатувати: Закарпаття, обравши курс на створення децентралізованої енергосистеми, стає енергетично самодостатнім. В умовах війни й чіткого устремління ворога знищити критичну інфраструктуру створення децентралізованої енергосистеми стає питанням нашого виживання та безпеки", - зауважив він.

Він нагадав, що у 2022 році Закарпаття, як інші області України, відчуло, що таке бути без електрики, світла й можливості забезпечити стале функціонування громад.

Тому у 2022 році у Закарпатській області невідкладно розпочали роботу зі стимулювання підприємств і домогосподарств до створення автономної системи енергозабезпечення власного функціонування за рахунок сонячної енергії.

"Одним з пакетів підтримки стала програма допомоги закарпатцям в умовах енергетичної кризи "Energy help", завдяки якій, зокрема, краяни отримали можливість придбати та встановити альтернативні джерела енергії. Також цей проєкт заохочує населення вкладати кошти у створення автономної системи енергозабезпечення власного функціонування", - розповів Микита.

За словами очільника області, зараз Закарпаття серед лідерів у країні за співвідношенням кількості генерувальних установок з виробництва електричної енергії з сонячного випромінювання у приватних домогосподарствах до кількості побутових споживачів.

Так, станом на 1 березня 2024 року на території області в приватних домогосподарствах встановлено 4 836 генерувальних установок з виробництва електричної енергії з сонячного випромінювання.

Сумарна потужність генерувальних установок приватних домогосподарств становить 138 мегават.

У пікові години літніх місяців при навантаженні Закарпаття близько 330 мегават потужністю генерації приватних домогосподарств покривається до 31% від навантаження регіону.

"Іншими словами, кожне домогосподарство, обладнане автономною системою енергозабезпечення власного функціонування, може забезпечити електрикою декілька сусідніх залежно від потужності", - пояснив Микита.

Він додав, що водночас на території Закарпатської області функціонують підприємства, на яких експлуатується 65 генерувальних установок з виробництва електричної енергії з сонячного випромінювання сумарною потужністю 244 мегават.

"Таким чином, приватні домогосподарства та підприємства краю, які генерують електроенергію від сонця, здатні повністю забезпечити потреби нашої області", - констатує Микита.

Він переконаний, що створивши децентралізовану енергосистему в кожній області, можна забезпечити енергетичну безпеку всієї країни, не давши ворогу шансів залякати суспільство обмеженням базових потреб існування.

Зауважимо, програму підтримки закарпатських підприємців в умовах енергетичної кризи «Energy help» запустили із січня 2023 року. Вона передбачає компенсацію частини вартості придбаних альтернативних джерел генерації енергії. В регіоні за програмою компенсують бізнесу та приватним власникам 30% вартості таких засобів.

Нагадаємо, у зв’язку з нападами на енергетичну інфраструктуру України існує необхідність у створенні нової складової енергосистеми. Це передбачає розробку мережі малих генеруючих станцій, які буде важко та затратно атакувати через їх велику кількість.

Як заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, в рамках цієї роботи вже встановлюється багато сонячних електростанцій та велика кількість газових електростанцій.

Раніше повідомлялося, що Україна внаслідок вторгнення військ Російської Федерації втратила приблизно 90% вітрової енергетики та 40-50% сонячної.