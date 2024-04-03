Одна из областей Украины становится энергетически независимой: может полностью обеспечить пользователей солнечной электроэнергией

Сейчас Закарпатье среди лидеров страны по соотношению количества генерирующих установок по производству электрической энергии из солнечного излучения в частных домохозяйствах к количеству бытовых потребителей.

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Об этом сообщил глава Закарпатской ОВ Виктор Микита.

"Сегодня можем четко констатировать: Закарпатье, выбрав курс на создание децентрализованной энергосистемы, становится энергетически самодостаточным. В условиях войны и четкого устремления врага уничтожить критическую инфраструктуру создания децентрализованной энергосистемы становится вопросом нашего выживания и безопасности", - отметил он.

Он напомнил, что в 2022 году Закарпатье, как и другие области Украины, почувствовало, что такое быть без электричества, света и возможности обеспечить постоянное функционирование общин.

Поэтому в 2022 году в Закарпатской области безотлагательно приступили к стимулированию предприятий и домохозяйств к созданию автономной системы энергообеспечения собственного функционирования за счет солнечной энергии.

"Одним из пакетов поддержки стала программа помощи закарпатцам в условиях энергетического кризиса "Energy help", благодаря которой, в частности, земляки получили возможность приобрести и установить альтернативные источники энергии. Также этот проект поощряет население вкладывать средства в создание автономной системы энергообеспечения собственного функционирования", - рассказал Микита.

По словам главы области, сейчас Закарпатье среди лидеров в стране по соотношению количества генерирующих установок по производству электрической энергии из солнечного излучения в частных домохозяйствах к количеству бытовых потребителей.

Так, по состоянию на 1 марта 2024 г. на территории области в частных домохозяйствах установлено 4 836 генерирующих установок по производству электрической энергии из солнечного излучения.

Суммарная мощность генерирующих установок частных домохозяйств составляет 138 мегаватт.

В пиковые часы летних месяцев при погрузке Закарпатья около 330 мегаватт мощностью генерации частных домохозяйств покрывается до 31% от погрузки региона.

"Другими словами, каждое домохозяйство, оборудованное автономной системой энергообеспечения собственного функционирования, может обеспечить электричеством несколько соседних в зависимости от мощности", – пояснил Микита.

Он добавил, что на территории Закарпатской области функционируют предприятия, на которых эксплуатируется 65 генерирующих установок по производству электрической энергии из солнечного излучения суммарной мощностью 244 мегаватт.

"Таким образом, частные домохозяйства и предприятия края, генерирующие электроэнергию от солнца, способны полностью обеспечить потребности нашей области", – констатирует Микита.

Он убежден, что, создав децентрализованную энергосистему в каждой области, можно обеспечить энергетическую безопасность всей страны, не дав врагу шансов запугать общество ограничением базовых потребностей существования.

Отметим, что программа поддержки закарпатских предпринимателей в условиях энергетического кризиса «Energy help» была запущена с января 2023 года. Она подразумевает компенсацию части стоимости приобретенных альтернативных источников генерации энергии. В регионе по программе компенсируют бизнесу и частным владельцам 30% от стоимости таких средств.

Напомним, в связи с нападениями на энергетическую инфраструктуру Украины существует необходимость создания новой составляющей энергосистемы. Это предполагает разработку сети малых генерирующих станций, которые будут тяжело и затратно атаковать из-за их большого количества.

Как заявил председатель Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус, в рамках этой работы уже устанавливается много солнечных электростанций и большое количество газовых электростанций.

Ранее сообщалось, что Украина в результате вторжения войск Российской Федерации потеряла примерно 90% ветровой энергетики и 40-50% солнечной.