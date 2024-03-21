Солнечная энергетика в промышленности: Чистая энергия для крупномасштабного производства

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О чем вы думаете, когда слышите солнечные электростанции? Думаю, это забота об окружающей среде и уменьшении выбросов в атмосферу. Но, если говорить о других преимуществах украинского производства, это также существенное снижение затрат на электроэнергию и улучшение вашего статуса и конкурентоспособности ваших товаров на мировом рынке. Предлагаю убедиться в этом ниже.

Что побуждает промышленные производства переходить на солнечную энергию?

Украина идет в Европейский Союз, и все больше производителей начинают выходить на европейский рынок, а некоторые компании уже активно там работают. Конечно, фактическое вступление нашего государства в ЕС может состояться позже, но уже сегодня следует начинать следовать их принципам и ориентироваться на ценности цивилизованного мира, в частности, сохранение окружающей среды. Что же происходит у ЕС в этой сфере?

Начиная с 2005 года, в Европе работает Система торговли выбросами, регулирующая около 45% выбросов парниковых газов. В ее пределах предприятия могут покупать и продавать специальные разрешения на выбросы в атмосферу. Такой подход придает компаниям гибкость для сокращения выбросов наиболее эффективным способом. Система включает около 11 000 электростанций и производственных предприятий в 27 странах-членах ЕС, а также гражданскую авиацию.

Эта система позволяет снижать количество выбросов на 2,2% ежегодно. На первый взгляд, это может показаться немного, но на самом деле это десятки тысяч тонн вредных веществ. Сейчас он находится в своей четвертой фазе. Общая цель программы – к 2030 году дойти до уровня выбросов 55% по сравнению с 1990 годом.

В этом контексте солнечная энергетика является одним из ключей к достижению цели по сокращению выбросов. Тем более, что сегодня существуют специальные фонды, например, Innovation Fund и Modernization Fund, которые поддерживают инновации и производства, стремящиеся перейти на зеленую энергетику.

Также не следует забывать о роли углеродных кредитов. Для украинских производств – это отличная возможность перейти на зеленую энергетику и установить солнечные станции практически бесплатно – объясню почему. К примеру, европейская компания выбрасывает 100 000 тонн CO2 ежегодно. Ей разрешили бесплатно выбрасывать 30 000 тонн, а на 70 000 тонн нужно купить разрешения. Без разрешений ей угрожают значительные штрафы. Эта компания может купить определенное количество углеродных кредитов у украинского производства, устанавливающего солнечную станцию, ведь это гораздо дешевле, чем в Европе. Таким образом, европейская компания уменьшает свои расходы, а украинское предприятие возвращает себе деньги за установление СЭС и продолжает ею пользоваться дальше.

Вдохновляющие примеры использования солнечной энергии

Я хочу привести два примера европейских компаний, активно внедряющих солнечную энергетику в своем производстве.

Первая из них – Ardagh Group, ведущий поставщик устойчивой металлической и стеклянной упаковки для брендов по всему миру. Ее продукция пригодна к бесконечной вторичной переработке. Компания установила крупную солнечную электростанцию на своем заводе в Донгене, Нидерланды. Ожидается, что СЭС будет производить более 8000 МВт электроэнергии в год. Эта разработка является частью стратегии, направленной на переход на использование 100% возобновляемой электроэнергии к 2030 году.

Второй пример – компания Smurfit Kappa, производитель бумажной упаковки. Они объявили об инвестициях в размере 6 миллионов евро в свою фабрику в Испании, часть из которых направлена на установку до 12 000 солнечных панелей. Таким образом, Smurfit Kappa планирует сократить выброс углерода более чем на 3200 тонн в год. Кроме того, это позволит им снизить затраты на электроэнергию. По плану установленные солнечные панели будут производить более 10 ГВт-ч электроэнергии в год. Это снизит потребление энергии от внешних поставщиков на 7%.

Украинские производства и солнечная энергетика

Украинские производители уже сейчас могут внедрять энергоэффективные решения и делать свой продукт конкурентоспособным и привлекательным на европейском рынке. Тем более, сегодня делается все больше шагов для мотивации украинских предприятий переходить на зеленую энергетики. В частности, в 2022 году был заключен договор между Украиной и Швейцарией по поводу совместных климатических проектов с целью зеленого восстановления Украины. Согласно этому документу Швейцария обязуется инвестировать в государственные и частные инициативы, направленные на уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу.

Уже начинает работать механизм Net billing, позволяющий производствам продавать избыточную электроэнергию и получать за нее средства на виртуальный счет. Затем предприятия могут за эти деньги докупить электроэнергию.

Также хочу подчеркнуть, что сейчас установка солнечных электростанций в Украине стоит значительно дешевле, чем в Европе. Поэтому сейчас эта инвестиция в будущее чрезвычайно выгодна. Ведь срок эксплуатации СЭС составляет около 30 лет, в то время как окупаемость – 3-4 года. Кроме того, ввиду преимущества углеродных кредитов и Net billing, солнечная станция по сути способна выплачивать за себя вложенные средства сама.

Установка солнечных панелей для производств является экономически эффективным решением, ведущим не только к снижению затрат, но и к признанию украинских предприятий на мировом рынке. Это путь к сокращению своих углеродных следов в атмосфере и уменьшению вреда окружающей среде. Компании могут откровенно указывать на использование зеленой энергии на упаковках своей продукции. И европейцы, которые придают этому большое значение, предпочтут именно ваш продукт. Разве это не цель всех производителей максимально улучшить свою конкурентоспособность?