Сонячна енергетика в промисловості: Чиста енергія для великомасштабного виробництва

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Про що ви думаєте, коли чуєте про сонячні електростанції? Гадаю, це турбота про навколишнє середовище та зменшення викидів в атмосферу. Але, якщо говорити про інші переваги для українського виробництва, це також суттєві зниження витрат на електроенергію та покращення вашого статусу та конкурентоспроможності ваших товарів на світовому ринку. Пропоную переконатися в цьому нижче.

Що спонукає промислові виробництва переходити на сонячну енергію?

Україна прямує в Європейський Союз, і все більше виробників починають виходити на європейський ринок, а деякі компанії вже активно там працюють. Звичайно, фактичний вступ нашої держави в ЄС може відбутися пізніше, але вже сьогодні варто починати слідувати їхнім принципам та орієнтуватися на цінності цивілізованого світу, зокрема це збереження довкілля. Що ж відбувається в ЄС в цій сфері?

Починаючи з 2005 року, в Європі працює Система торгівлі викидами, що регулює близько 45% викидів парникових газів. В її межах підприємства можуть купувати та продавати спеціальні дозволи на викиди в атмосферу. Такий підхід надає компаніям гнучкість для скорочення викидів у найбільш ефективний спосіб. Система охоплює приблизно 11 000 електростанцій та виробничих підприємств у 27 країнах-членах ЄС, а також цивільну авіацію.

Ця система дозволяє зменшувати кількість викидів на 2,2% щорічно. На перший погляд, це може здаватися небагато, але насправді це десятки тисяч тонн шкідливих речовин. Зараз вона знаходиться у своїй четвертій фазі. Загальна мета цієї програми – до 2030 року дійти до рівня викидів 55% в порівнянні з 1990 роком.

В цьому контексті сонячна енергетика є одним з ключів до досягнення цілі зі скорочення викидів. Тим паче сьогодні існують спеціальні фонди, наприклад, Innovation Fund та Modernization Fund, які підтримують інновації та виробництва, що прагнуть перейти на зелену енергетику.

Також не слід забувати про роль вуглецевих кредитів. Для українських виробництв – це чудова можливість перейти на зелену енергетику та встановити сонячні станції практично безкоштовно – поясню чому. Наприклад, європейська компанія викидає 100 000 тонн CO2 щороку. Їй дозволили безплатно викидати 30 000 тонн, а на 70 000 тонн потрібно купити дозволи. Без дозволів їй загрожують значні штрафи. Ця компанія може купити певну кількість вуглецевих кредитів в українського виробництва, яке встановлює сонячну станцію, адже це набагато дешевше, ніж в Європі. Таким чином, європейська компанія зменшує свої витрати, а українське підприємство повертає собі гроші за встановлення СЕС і продовжує нею далі користуватися.

Приклади використання сонячної енергії, що надихають

Я хочу навести два приклади європейських компаній, які активно впроваджують сонячну енергетику у своєму виробництві.

Перша з них – Ardagh Group, ведучий постачальник стійкої металевої та скляної упаковки для брендів по всьому світу. Її продукція придатна до нескінченного вторинного перероблення. Компанія встановила велику сонячну електростанцію на своєму заводі у Донгені, Нідерланди. Очікується, що СЕС вироблятиме понад 8000 МВт електроенергії на рік. Ця розробка є частиною стратегії, націленої на перехід на використання 100% відновлювальної електроенергії до 2030 року.

Другий приклад – компанія Smurfit Kappa, виробник паперової упаковки. Вони оголосили про інвестиції в розмірі 6 мільйонів євро у свою фабрику в Іспанії, частина з яких спрямована на встановлення до 12 000 сонячних панелей. Таким чином, Smurfit Kappa планує скоротити викиди вуглецю більш ніж на 3200 тонн на рік. Крім того, це дозволить їм зменшити витрати на електроенергію. За планом встановлені сонячні панелі вироблятимуть понад 10 ГВт-год електроенергії на рік. Це зменшить споживання енергії від зовнішніх постачальників на 7%.

Українські виробництва та сонячна енергетика

Українські виробники вже зараз можуть впроваджувати енергоефективні рішення і робити свій продукт конкурентоспроможним та привабливим на європейському ринку. Тим паче сьогодні робиться все більше кроків для мотивації українських підприємств переходити на зелену енергетики. Зокрема, у 2022 році був укладений договір між Україною та Швейцарією щодо спільних кліматичних проєктів з метою зеленого відновлення України. Згідно з цим документом, Швейцарія зобов'язується інвестувати у державні та приватні ініціативи, спрямовані на зменшення викидів парникових газів у атмосферу.

Вже починає працювати механізм Net billing, який дозволяє виробництвам продавати надлишкову електроенергію та отримувати за неї кошти на віртуальний рахунок. Потім підприємства можуть за ці кошти докупити електроенергію.

Також хочу наголосити, що наразі встановлення сонячних електростанцій в Україні коштує значно дешевше, ніж в Європі. Тому зараз ця інвестиція в майбутнє є надзвичайно вигідною. Адже термін експлуатації СЕС складає близько 30 років, тоді як окупність – 3-4 роки. Крім того, зважаючи на переваги вуглецевих кредитів та Net billing, сонячна станція по суті здатна виплачувати за себе вкладені кошти сама.

Встановлення сонячних панелей для виробництв є економічно ефективним рішенням, яке веде не лише до зниження витрат, але визнання українських підприємств на світовому ринку. Це шлях до скорочення своїх вуглецевих слідів в атмосфері та зменшення шкоди довкіллю. Компанії можуть відверто вказувати про використання зеленої енергії на упаковках своєї продукції. І європейці, які надають цьому великого значення, нададуть перевагу саме вашому продукту. Хіба це не ціль усіх виробників – максимально покращити свою конкурентоспроможність?