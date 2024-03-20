В Украине разрешили продавать "зеленую" электроэнергию в Европу

Правительство приняло постановление, разрешающее государственному предприятию "Гарантированный покупатель" реализовывать электроэнергию, приобретенную у производителей из ВИЭ, не только на внутреннем рынке, но и на европейском.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что данное постановление повысит эффективность реализации "зеленой" электроэнергии, снизит объемы разгрузки производителей из ВИЭ в условиях профицита и улучшит возможности "Гарантированного покупателя" осуществлять расчеты с инвесторами.

"С начала великой войны враг оккупировал, повредил или уничтожил около 50% нашей энергетической инфраструктуры, в том числе и ВИЭ. В то же время за два года нам удалось добавить в энергосистему более 600 МВт мощностей ВИЭ, которые важны для балансировки системы", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он добавил, что создание условий для развития и поддержки ВИЭ будут приоритетными для государства

Как заметил и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов, открытие экспорта для государственного предприятия – это инструмент, позволяющий государству выполнять свои обязательства перед инвесторами в сфере ВИЭ.

Напомним, недавно Правительство одобрило постановления о гарантиях происхождения "зеленой" электроэнергии. Внедрение гарантий происхождения электроэнергии существенно увеличит экспортный потенциал энергосектора Украины и будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в строительство новых зеленых мощностей даже в условиях войны.

Также принято постановление, усовершенствующее аукционную модель продажи "зеленой" электроэнергии, что будет способствовать переходу к новой, конкурентной модели поддержки возобновляемой энергетики, которая одновременно будет обеспечивать ее развитие и снижать цену на "зеленую" электроэнергию.

Заметим, что Украина в результате вторжения войск Российской Федерации потеряла примерно 90% ветровой энергетики и 40-50% солнечной.

Украина должна пройти путь "зеленой" трансформации для членства в ЕС

14 декабря 2023 года Совет Европы принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Переговорный процесс по полноценному членству будет предусматривать изменения в украинском законодательстве и его гармонизацию с директивами ЕС. В целом, по оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время переговоров о вступлении в ЕС Украине придется имплементировать более 2700 нормативных документов .

Важной и затратной с точки зрения экономики частью этой работы будет имплементация решений, касающихся "зеленой" трансформации экономики. Так, за оценкой экспертов аналитического центра DiXi Group, общий объем капитальных вложений в украинской энергетике на реализацию требований Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок может составить €4,13 млрд.

А по оценке информационно-аналитического центра GMK Center, в случае внедрения предусмотренных Директивой 2010/75/ЕС лучших доступных технологий и методов управления в горно-металлургическом комплексе дополнительные инвестиции в полномасштабное военное вторжение России в Украину должны составить €6,6 млрд.

По оценке экспертов, Украина вряд ли может рассчитывать на уступки по части внедрения европейского законодательства, касающегося промышленных выбросов. В Еврокомиссии также отметили, что любая страна-член должна соответствовать евродирективе 2010/75/ЕС о промышленных выбросах и внедрить ее перед вступлением в блок.