Правительство одобрило постановление о внедрении гарантий происхождения электроэнергии из ВИЭ

Кабинет министров Украины поддержал постановление "О введении гарантий происхождения электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ)".

Об этом сообщили в Минэнерго, а также представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В министерстве отмечают, что документ разработан командой Минэнерго совместно с НКРЭКУ. Его реализация будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в строительство новых "зеленых" мощностей даже в условиях войны.

"Несмотря на колоссальные повреждения и потерю мощностей, которые получила "зеленая" энергетика с начала полномасштабного вторжения России в Украину, за 2022-2023 годы в Украине было построено более 650 дополнительных МВт мощностей ВДЭ. Введение гарантий происхождения электроэнергии, произведенной из ВДЕ - это еще один шаг к развитию "зеленой" энергетики в Украине", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Постановлением предусмотрено утверждение Порядка выдачи, обращения и погашения гарантий происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников, а также утверждение Порядка определения экологической ценности этой электроэнергии. Также будет создан реестр гарантий происхождения, администрированный НКРЭКУ. Гарантии будут формироваться в электронном виде в МВт*ч в соответствии с предоставленными администратором коммерческого учета объемами отпуска электрической энергии из ВИЭ.

Гарантии происхождения на отпущенную "зеленую" электроэнергию теми производителями из ВИЭ, которым оказывается государственная поддержка (в виде "зеленого" тарифа или будущих аукционов), будут принадлежать Государственному предприятию "Гарантированный покупатель".

В министерстве пояснили, что внедрение гарантий происхождения электроэнергии существенно увеличит экспортный потенциал энергосектора Украины, ведь потребители электрической энергии смогут подтвердить ее происхождение из ВИЭ и экологическую ценность (объем выбросов СО2, которых удалось избежать).

"Также это позволит промышленным предприятиям доказать, что их товары были произведены из чистой энергии и соответственно повысит конкурентоспособность украинских товаров на европейском рынке", - подчеркивают в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что принятая инициатива отвечает целям Энергетической стратегии, предусматривающей существенное увеличение производства электроэнергии из ВИЭ.

Украина должна пройти путь "зеленой" трансформации для членства в ЕС

14 декабря 2023 года Совет Европы принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Переговорный процесс по полноценному членству будет предусматривать изменения в украинском законодательстве и его гармонизацию с директивами ЕС. В целом, по оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время переговоров о вступлении в ЕС Украине придется имплементировать более 2700 нормативных документов.

Важной и затратной с точки зрения экономики частью этой работы будет имплементация решений, касающихся "зеленой" трансформации экономики. Так, по оценке экспертов аналитического центра DiXi Group, общий объем капитальных вложений в украинской энергетике на реализацию требований Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок, может составить €4,13 млрд.

А по оценке информационно-аналитического центра GMK Center, в случае внедрения предусмотренных Директивой 2010/75/ЕС лучших доступных технологий и методов управления в горно-металлургическом комплексе дополнительные инвестиции в полномасштабное военное вторжение России в Украину должны составить €6,6 млрд.

По оценке экспертов Украина вряд ли может рассчитывать на уступки в части внедрения европейского законодательства, касающегося промышленных выбросов. В Еврокомиссии также отметили, что любая страна-член должна соответствовать евродирективе 2010/75/ЕС о промышленных выбросах и внедрить ее перед вступлением в блок.

Фото: ua.depositphotos.com