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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Уряд схвалив постанову про впровадження гарантій походження електроенергії з ВДЕ

Уряд схвалив постанову про впровадження гарантій походження електроенергії з ВДЕ
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів України підтримав постанову "Про запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ)". 

Про це повідомили у Міненерго, а також представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У міністерстві зазначають, що документ розроблено командою Міненерго спільно з НКРЕКП. Його реалізація сприятиме залученню іноземних інвестицій у будівництво нових "зелених" потужностей навіть в умовах війни.

"Незважаючи на колосальні пошкодження та втрату потужностей, яких зазнала "зелена" енергетика з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за 2022-2023 роки в Україні було побудовано понад 650 додаткових МВт потужностей ВДЕ. Запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з ВДЕ, - це ще один крок до розбудови "зеленої" енергетики в Україні", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Постановою передбачено затвердження Порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел, а також затвердження Порядку визначення екологічної цінності цієї електроенергії. Також буде створено реєстр гарантій походження, який адмініструватиме НКРЕКП. Гарантії формуватимуться в електронному вигляді в МВт*год відповідно до наданих адміністратором комерційного обліку обсягів відпуску електричної енергії з ВДЕ.

Гарантії походження на відпущену "зелену" електроенергію тими виробниками з ВДЕ, яким надається державна підтримка (у вигляді "зеленого" тарифу або майбутніх аукціонів), будуть належати Державному підприємству "Гарантований покупець".

У міністерстві пояснили, що впровадження гарантій походження електроенергії суттєво збільшить експортний потенціал енергосектору України, адже споживачі електричної енергії матимуть можливість підтвердити її походження з ВДЕ та екологічну цінність (обсяг викидів СО2, яких вдалось уникнути).

"Також це дозволить промисловим підприємствам довести, що їхні товари були вироблені з чистої енергії та відповідно підвищити конкурентоспроможність українських товарів на європейському ринку", - наголошують у Міненерго.

У відомстві додали, що ухвалена ініціатива відповідає цілям Енергетичної стратегії, яка передбачає суттєве збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

Україна повинна пройти шлях "зеленої" трансформації для членства в ЄС

14 грудня 2023 року Рада Європи ухвалила рішення розпочати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу. Переговорний процес щодо повноцінного членства передбачатиме зміни до українського законодавства та його гармонізацію з директивами ЄС. Загалом, за оцінкою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, під час перемовин про вступ до ЄС Україні доведеться імплементувати понад 2700 нормативних документів.

Важливою та затратною з точки зору економіки частиною цієї роботи буде імплементація рішень, які стосуються "зеленої" трансформації економіки. Так, за оцінкою експертів аналітичного центру DiXi Group, загальний обсяг капітальних вкладень в українській енергетиці на реалізацію вимог Національного плану щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок може сягнути €4,13 млрд.

А за оцінкою інформаційно-аналітичного центру GMK Center, у разі впровадження передбачених Директивою 2010/75/ЄС найкращих доступних технологій та методів керування в гірничо-металургійному комплексі додаткові інвестиції до повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну мали б скласти €6,6 млрд.

За оцінкою експертів, Україна навряд чи може розраховувати на поступки в частині впровадження європейського законодавства, що стосується промислових викидів. В Єврокомісії також зауважили, що будь-яка країна-член повинна відповідати євродирективі 2010/75/ЄС про промислові викиди та впровадити її перед вступом до блоку.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко