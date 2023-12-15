Вступ України в ЄС вимагає змін у законодавстві: Шмигаль назвав обсяг роботи

Україні під час перемовин про вступ до Європейського Союзу доведеться змінювати законодавство. Ідеться про імплементацю понад 2700 актів права ЄС. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, передає Liga.net.

Як зазначив очільник уряду, Україна проаналізувала близько 28 тис. актів права ЄС на відповідність законодавству. За попередньою оцінкою, понад 23 тис. із них не потребують імплементації під час переговорного процесу, а 1625 актів уже імплементовано.

"2739 актів підлягають подальшій імплементації. Це наш обсяг роботи на наступні роки, який маємо зробити", – висловився Шмигаль.

Вступ у ЄС: початок перемовин

14 грудня Європейська рада ухвалила рішення щодо початку перемовин із Україною про вступ до Євросоюзу.

Це відбулося попри погрози премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заявляв, що накладе вето на відповідне рішення на саміті лідерів ЄС. У підсумку ж він вийшов із зали, коли відбувалося голосування.

Також перемовини розпочинають із Молдовою. А Грузії надали статус кандидата в члени Євросоюзу.

Надалі відбуватиметься формування переговорної рамки, в якій визначиться процедура переговорів із Україною. За словами президента Євроради Шарля Мішеля, затвердження рамки очікується в березні 2024 року.

Перемовини передбачають, що Україна повинна буде привести своє законодавство у відповідність до європейського, виконавши комплекс прав і обов’язків держав-членів ЄС під назвою Acquis communautaire.