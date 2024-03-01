Кабмин утвердил новую модель продажи "зеленой" электроэнергии

Кабинет министров Украины одобрил новое постановление, направленное на усовершенствование процесса продажи электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников. Этот шаг способствует дальнейшему развитию "зеленой" энергетики в стране.

Об этом сообщает Минэнерго.

По новым правилам, победители аукционов по квотам поддержки возобновляемой энергии будут заключать контракты на разницу вместо ранее установленного фиксированного тарифа, являющегося мировым стандартом для стимулирования развития новых проектов в этой сфере.

"Развитие производства электроэнергии из альтернативных источников является частью Энергетической стратегии Украины, принятой в прошлом году. Несмотря на войну, мы уверенно двигаемся к ее реализации", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Согласно сообщению, данное постановление также упрощает условия для инвесторов, желающих принять участие в аукционах, поскольку теперь наличие земельного участка и технических условий для присоединения не будет обязательным условием при подаче заявок.

Кроме того, постановление разрешает проводить аукционы с возможностью интеграции систем хранения энергии, а срок действия договоров сокращается до 12 лет вместо предыдущих 20.

Целью этой инициативы является переход к конкурентной модели поддержки возобновляемой энергетики, которая будет способствовать ее дальнейшему развитию и снижению стоимости на "зеленую" электроэнергию для потребителей.

В Украине будут развивать новые мощности по ВИЭ

Добавим, 27 февраля Кабинет министров Украины поддержал постановление "О введении гарантий происхождения электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ)".

Постановлением предусмотрено утверждение Порядка выдачи, обращения и погашения гарантий происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников, а также утверждение Порядка определения экологической ценности этой электроэнергии. Также будет создан реестр гарантий происхождения, который будет администрироваться НКРЭКУ. Гарантии будут формироваться в электронном виде в МВт*ч в соответствии с предоставленными администратором коммерческого учета объемами отпуска электрической энергии из ВИЭ.

Гарантии происхождения на отпущенную "зеленую" электроэнергию теми производителями из ВИЭ, которым оказывается государственная поддержка (в виде "зеленого" тарифа или будущих аукционов), будут принадлежать Государственному предприятию "Гарантированный покупатель".

Украина должна пройти путь "зеленой" трансформации для членства в ЕС

14 декабря 2023 года Совет Европы принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Переговорный процесс по полноценному членству будет предусматривать изменения в украинском законодательстве и его гармонизацию с директивами ЕС.

В целом, по оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время переговоров о вступлении в ЕС Украине придется имплементировать более 2700 нормативных документов.

Важной и затратной с точки зрения экономики частью этой работы будет имплементация решений, касающихся "зеленой" трансформации экономики. Согласно оценке экспертов аналитического центра DiXi Group, общий объем капитальных вложений в украинской энергетике на реализацию требований Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок может составить €4,13 млрд.

По оценке экспертов, Украина вряд ли может рассчитывать на уступки по части внедрения европейского законодательства, касающегося промышленных выбросов. В Еврокомиссии также отметили, что любая страна-член должна соответствовать евродирективе 2010/75/ЕС о промышленных выбросах и внедрить ее перед вступлением в блок.