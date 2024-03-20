В Україні дозволили продавати "зелену" електроенергію до Європи

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє державному підприємству "Гарантований покупець" реалізовувати електроенергію, придбану у виробників з ВДЕ, не лише на внутрішньому ринку, а й на європейському.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що дана постанова підвищить ефективність реалізації "зеленої" електроенергії, зменшить обсяги розвантаження виробників з ВДЕ в умовах профіциту і покращить можливості "Гарантованого покупця" здійснювати розрахунки з інвесторами.

"З початку великої війни ворог окупував, пошкодив чи знищив близько 50 % нашої енергетичної інфраструктури, зокрема і ВДЕ. Водночас за два роки нам вдалося додати до енергосистеми понад 600 МВт потужностей ВДЕ, які є важливими для балансування системи", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він додав, що створення умов для розбудови та підтримки ВДЕ будуть пріоритетними для держави

Як зауважив в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов, відкриття експорту для державного підприємства – це інструмент, який дає можливість державі виконувати свої зобов'язання перед інвесторами у сфері ВДЕ.

Нагадаємо, нещодавно Уряд схвалив постанови про гарантії походження "зеленої" електроенергії. Впровадження гарантій походження електроенергії суттєво збільшить експортний потенціал енергосектору України та сприятиме залученню іноземних інвестицій у будівництво нових "зелених" потужностей навіть в умовах війни.

Також ухвалено постанову, що удосконалює аукціонну модель продажу "зеленої" електроенергії, що сприятиме переходу до нової, конкурентної моделі підтримки відновлюваної енергетики, яка одночасно забезпечуватиме її розвиток та зменшуватиме ціну на "зелену" електроенергію.

Зауважимо, Україна внаслідок вторгнення військ Російської Федерації втратила приблизно 90% вітрової енергетики та 40-50% сонячної.

Україна повинна пройти шлях "зеленої" трансформації для членства в ЄС

14 грудня 2023 року Рада Європи ухвалила рішення розпочати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу. Переговорний процес щодо повноцінного членства передбачатиме зміни до українського законодавства та його гармонізацію з директивами ЄС. Загалом, за оцінкою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, під час перемовин про вступ до ЄС Україні доведеться імплементувати понад 2700 нормативних документів.

Важливою та затратною з точки зору економіки частиною цієї роботи буде імплементація рішень, які стосуються "зеленої" трансформації економіки. Так, за оцінкою експертів аналітичного центру DiXi Group, загальний обсяг капітальних вкладень в українській енергетиці на реалізацію вимог Національного плану щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок може сягнути €4,13 млрд.

А за оцінкою інформаційно-аналітичного центру GMK Center, у разі впровадження передбачених Директивою 2010/75/ЄС найкращих доступних технологій та методів керування в гірничо-металургійному комплексі додаткові інвестиції до повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну мали б скласти €6,6 млрд.

За оцінкою експертів, Україна навряд чи може розраховувати на поступки в частині впровадження європейського законодавства, що стосується промислових викидів. В Єврокомісії також зауважили, що будь-яка країна-член повинна відповідати євродирективі 2010/75/ЄС про промислові викиди та впровадити її перед вступом до блоку.