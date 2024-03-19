"Ощадбанк" долучиться до фінансування ВЕС потужністю 520 МВт на заході України

Державний "Ощадбанк" домовився про участь у реалізації проєкту з компанією ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі", що передбачає будівництво на заході України вітрових електростанцій (ВЕС) загальною потужністю 520 МВт.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомив заступник голови правління фінустанови Юрій Каціон.

"Домовились про дуже амбітний проєкт з компанією ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі". Ощад візьме участь у фінансуванні будівництва на заході країни ще 100 таких красунь загальною потужністю 520 МВт. Проєкт буде реалізовано спільно з великими комерційними компаніями, а також приватними інвесторами", - зазначив Каціон.

Фото: Заступник голови правління "Ощадбанку" Юрій Каціон / Facebook

Він наголосив, що партнером виступить національний виробник вітроенергетичного обладнання.

"Про важливість їх підтримки говорив президент і представники уряду на презентації платформи "Зроблено в Україні", - додав заступник голови правління "Ощаду".

За його словами, зиск від реалізації проєкту також отримують й громади, які одержать нові робочі місця, частку доходу від продажу електроенергії та суттєвий обсяг додаткових податків у місцеві бюджети.

Фото: Заступник голови правління "Ощадбанку" Юрій Каціон / Facebook

Як уточнив Каціон інтернет-виданню "Енергореформа", наразі триває відпрацювання деталей реалізації проєкту.

За даними "Ощадбанку", його досвід в фінансуванні проєктів зеленої енергетики – це понад 833 МВт встановленої потужності на суму понад €890 млн.

Довідка:

ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" зареєстроване в Перечині Закарпатської області в жовтні 2022 року, кінцевий бенефіціар і керівник — Владислав Єременко. Підприємство займається проєктуванням і виробництвом комплектування для вітрових електростанцій.

1 серпня 2023 року Кабмін включив індустріальний парк "Френдлі Віндтехнолоджі" площею 16,5 га до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Згідно з концепцією нового індустріального парку, має бути створено 745 нових робочих місць у переробній промисловості, професійно-науковій і технічній діяльності.

Раніше повідомлялося, що у Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що енергетична криза, що виникла у світі через вторгнення Росії в Україну, швидше за все, прискорить глобальний перехід від використання викопного палива до "чистої енергії".

Також нагадаємо, що Кабінет міністрів схвалив нову постанову, спрямовану на удосконалення процесу продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. Цей крок сприяє подальшому розвитку "зеленої" енергетики в країні.

Додамо, що енергетична компанія "ДТЕК" почала підготовку до будівництва нової вітроелектростанції на Полтавщині.

В Україні розвиватимуть нові потужності з ВДЕ

Додамо, 27 лютого Кабінет міністрів підтримав постанову "Про запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ)".

Постановою передбачено затвердження Порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел, а також затвердження Порядку визначення екологічної цінності цієї електроенергії. Також буде створено реєстр гарантій походження, який адмініструватиме НКРЕКП. Гарантії формуватимуться в електронному вигляді в МВт*год відповідно до наданих адміністратором комерційного обліку обсягів відпуску електричної енергії з ВДЕ.

Гарантії походження на відпущену "зелену" електроенергію тими виробниками з ВДЕ, яким надається державна підтримка (у вигляді "зеленого" тарифу або майбутніх аукціонів), будуть належати Державному підприємству "Гарантований покупець".

Україна повинна пройти шлях "зеленої" трансформації для членства в ЄС

14 грудня 2023 року Рада Європи ухвалила рішення розпочати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу. Переговорний процес щодо повноцінного членства передбачатиме зміни до українського законодавства та його гармонізацію з директивами ЄС.

Загалом, за оцінкою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, під час перемовин про вступ до ЄС Україні доведеться імплементувати понад 2700 нормативних документів.

Важливою та затратною з точки зору економіки частиною цієї роботи буде імплементація рішень, які стосуються "зеленої" трансформації економіки. Так, за оцінкою експертів аналітичного центру DiXi Group, загальний обсяг капітальних вкладень в українській енергетиці на реалізацію вимог Національного плану щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок може сягнути €4,13 млрд.

За оцінкою експертів, Україна навряд чи може розраховувати на поступки в частині впровадження європейського законодавства, що стосується промислових викидів. В Єврокомісії також зауважили, що будь-яка країна-член повинна відповідати євродирективі 2010/75/ЄС про промислові викиди та впровадити її перед вступом до блоку.