- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
"Ощадбанк" долучиться до фінансування ВЕС потужністю 520 МВт на заході України
Державний "Ощадбанк" домовився про участь у реалізації проєкту з компанією ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі", що передбачає будівництво на заході України вітрових електростанцій (ВЕС) загальною потужністю 520 МВт.
Про це повідомив заступник голови правління фінустанови Юрій Каціон.
"Домовились про дуже амбітний проєкт з компанією ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі". Ощад візьме участь у фінансуванні будівництва на заході країни ще 100 таких красунь загальною потужністю 520 МВт. Проєкт буде реалізовано спільно з великими комерційними компаніями, а також приватними інвесторами", - зазначив Каціон.
Він наголосив, що партнером виступить національний виробник вітроенергетичного обладнання.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Про важливість їх підтримки говорив президент і представники уряду на презентації платформи "Зроблено в Україні", - додав заступник голови правління "Ощаду".
За його словами, зиск від реалізації проєкту також отримують й громади, які одержать нові робочі місця, частку доходу від продажу електроенергії та суттєвий обсяг додаткових податків у місцеві бюджети.
Як уточнив Каціон інтернет-виданню "Енергореформа", наразі триває відпрацювання деталей реалізації проєкту.
За даними "Ощадбанку", його досвід в фінансуванні проєктів зеленої енергетики – це понад 833 МВт встановленої потужності на суму понад €890 млн.
Довідка:
ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" зареєстроване в Перечині Закарпатської області в жовтні 2022 року, кінцевий бенефіціар і керівник — Владислав Єременко. Підприємство займається проєктуванням і виробництвом комплектування для вітрових електростанцій.
1 серпня 2023 року Кабмін включив індустріальний парк "Френдлі Віндтехнолоджі" площею 16,5 га до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Згідно з концепцією нового індустріального парку, має бути створено 745 нових робочих місць у переробній промисловості, професійно-науковій і технічній діяльності.
Раніше повідомлялося, що у Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що енергетична криза, що виникла у світі через вторгнення Росії в Україну, швидше за все, прискорить глобальний перехід від використання викопного палива до "чистої енергії".
Також нагадаємо, що Кабінет міністрів схвалив нову постанову, спрямовану на удосконалення процесу продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. Цей крок сприяє подальшому розвитку "зеленої" енергетики в країні.
Додамо, що енергетична компанія "ДТЕК" почала підготовку до будівництва нової вітроелектростанції на Полтавщині.
В Україні розвиватимуть нові потужності з ВДЕ
Додамо, 27 лютого Кабінет міністрів підтримав постанову "Про запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ)".
Постановою передбачено затвердження Порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел, а також затвердження Порядку визначення екологічної цінності цієї електроенергії. Також буде створено реєстр гарантій походження, який адмініструватиме НКРЕКП. Гарантії формуватимуться в електронному вигляді в МВт*год відповідно до наданих адміністратором комерційного обліку обсягів відпуску електричної енергії з ВДЕ.
Гарантії походження на відпущену "зелену" електроенергію тими виробниками з ВДЕ, яким надається державна підтримка (у вигляді "зеленого" тарифу або майбутніх аукціонів), будуть належати Державному підприємству "Гарантований покупець".
Україна повинна пройти шлях "зеленої" трансформації для членства в ЄС
14 грудня 2023 року Рада Європи ухвалила рішення розпочати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу. Переговорний процес щодо повноцінного членства передбачатиме зміни до українського законодавства та його гармонізацію з директивами ЄС.
Загалом, за оцінкою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, під час перемовин про вступ до ЄС Україні доведеться імплементувати понад 2700 нормативних документів.
Важливою та затратною з точки зору економіки частиною цієї роботи буде імплементація рішень, які стосуються "зеленої" трансформації економіки. Так, за оцінкою експертів аналітичного центру DiXi Group, загальний обсяг капітальних вкладень в українській енергетиці на реалізацію вимог Національного плану щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок може сягнути €4,13 млрд.
За оцінкою експертів, Україна навряд чи може розраховувати на поступки в частині впровадження європейського законодавства, що стосується промислових викидів. В Єврокомісії також зауважили, що будь-яка країна-член повинна відповідати євродирективі 2010/75/ЄС про промислові викиди та впровадити її перед вступом до блоку.