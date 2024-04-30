Окупанти вдарили по Харкову КАБами, по Одесі – балістикою: ситуація у регіонах

За минулу добу ворог наносив удари по українським населеним пунктам з різних типів зброїв. Зокрема, через ворожі обстріли у Одесі загинуло 5 людей і собака, на Харківщині на міні "пелюстка" підірвався чоловік, а на Херсонщині через ворожу агресію загинула ще одна людина.

Окупанти вдарили КАБами по Харкову

Згідно з повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, напередодні окупанти вдарили двома КАБами по м. Харків, удари в землю зафіксували в Київському районі. У одному з ЖК пошкоджено фасад та скління вікон будинку. Постраждав 42-річний чоловік, госпіталізований до медустанови, перебуває у важкому стані.

Крім того, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова.

У селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено будинок, поранений 67-річний чоловік, пошкоджено приватний будинок. У с. Великі Проходи Дергачівської громади у лісосмузі підірвався на міні "пелюстка" 59-річний чоловік. Отримав мінно-вибухову травму, госпіталізований.

Також окупанти вдарили по с. Загризове Борівської громади керованим боєприпасом. Пошкоджено фасади та вікна 7 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Постраждалих немає.

У с. Липці внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, покрівля, вікна, паркани та інші будівлі. У с. Слобожанське Липецької ТГ через обстріл було пошкоджено 6 приватних будинків. Інформація щодо потерпілих не надходила.

У м. Вовчанськ на дах приватного будинку з дрону окупанти скинули боєприпас, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

В Одесі внаслідок удару балістичною ракетою загинула 5 людей і собака

За інформацією від голови Одеської ОДА Олега Кіпера, 29 квітня росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом, по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації.

"Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель", - йдеться в його повідомленні.

Станом на 22:00 29 квітня четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер внаслідок інсульту, який спровокувала атака.

Станом на 07:52 30 квітня кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження.

Наслідки влучання балістичної ракети в Одесі. Фото: t.me/odeskaODA Наслідки влучання балістичної ракети в Одесі. Фото: t.me/odeskaODA Наслідки влучання балістичної ракети в Одесі. Фото: t.me/odeskaODA Наслідки влучання балістичної ракети в Одесі. Фото: t.me/odeskaODA Наслідки влучання балістичної ракети в Одесі. Фото: t.me/odeskaODA

У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

У звʼязку з загибеллю пʼяти людей сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби.

На Херсонщині загинула одна людина

Як повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Кізомис, Янтарне, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Білозерка, Миколаївка, Тягинка, Велетенське, Садове, Інженерне, Берегове, Львове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 10 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

У Донецькій області загинула одна людина

За інформацією від голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, у Красногорівці Покровського району 1 людина загинула і 2 поранено. Обстріляні села Очеретинської громади. Курахове обстріляне з артилерії, Гостре — зазнало удару керованою авіабомбою.

У Лиманській громаді Краматорського району обстріляні Терни і Ямполівка. У Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти, ще 3 будинки — у Миколаївці Костянтинівської громади.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.

Ворог вдарив по Запорізькій області 254 рази

Впродовж доби окупанти 254 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів, повідомив голова Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав авіаційний удар по Малій Токмачці. 96 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 151 артобстріл завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Руйнування у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Надійшло 19 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Дніпропетровщині постраждало два будинки

"Ввечері агресор продовжував атакувати Нікопольщину", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Він додав, що окупанти били по райцентру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Поцілили артилерією і дронами-камікадзе. Пошкоджені 2 приватні будинки. Загиблих й постраждалих немає.

У Миколаївській області через обстріл пошкоджено ЛЕП

За інформацією від голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора зафіксовано артилерійський обстріл с. Рибаківка Коблівської громади, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач біля бази відпочинку. Постраждалих немає.

На Сумщині пролунало 13 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська громади.