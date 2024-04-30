Оккупанты ударили по Харькову КАБами, по Одессе – баллистикой: ситуация в регионах

За минувшие сутки враг наносил удары по украинским населенным пунктам из разных типов оружия. В частности, из-за вражеских обстрелов в Одессе погибли 5 человек и собака, в Харьковской области на мине "лепесток" подорвался мужчина, а в Херсонской области из-за вражеской агрессии погиб еще один человек.

Оккупанты ударили КАБами по Харькову

Согласно сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, накануне оккупанты ударили двумя КАБами по г. Харьков, удары в землю зафиксировали в Киевском районе. В одном из ЖК поврежден фасад и остекление окон дома. Пострадавший 42-летний мужчина, госпитализированный в медучреждение, находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка и другие. Авиационным обстрелам подверглись Липцы, Веселое, Нескучное, Малая Волчья, Боровая.

В поселке Купянск-Узловой в результате вражеского авиационного обстрела КАБ поврежден дом, ранен 67-летний мужчина, поврежден частный дом. В с. Большие Проходы Дергачевской общины в лесополосе подорвался на мине "лепесток" 59-летний мужчина. Получил минно-взрывную травму, госпитализирован.

Также оккупанты ударили по с. Загрызовое Боровской общины управляемым боеприпасом. Повреждены фасады и окна 7 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

В с. Липцы в результате обстрела повреждены частные дома, кровля, окна, заборы и другие здания. В с. Слобожанское Липецкой ТГ из-за обстрелов было повреждено 6 частных домов. Информация о пострадавших не поступала.

В г. Волчанск на крышу частного дома с дрона оккупанты сбросили боеприпас, в результате чего поврежден частный дом. Пострадавших нет.

В Одессе в результате удара баллистической ракетой погибли 5 человек и собака

По информации от главы Одесской ОГА Олега Кипера, 29 апреля россияне ударили баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом, по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации.

"Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь людям, а не технике и зданиям", - говорится в его сообщении.

По состоянию на 22:00 29 апреля четыре человека погибли, также убита собака. Еще один мужчина скончался в результате инсульта, спровоцированного атакой.

По состоянию на 07:52, 30 апреля количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до 5 человек. В больнице скончался мужчина 1960 года рождения.

Последствия попадания баллистической ракеты в Одессе. Фото: t.me/odeskaODA Последствия попадания баллистической ракеты в Одессе. Фото: t.me/odeskaODA Последствия попадания баллистической ракеты в Одессе. Фото: t.me/odeskaODA Последствия попадания баллистической ракеты в Одессе. Фото: t.me/odeskaODA Последствия попадания баллистической ракеты в Одессе. Фото: t.me/odeskaODA

В медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии 8 человек, из них 4 – в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка.

В связи с гибелью пяти человек сегодня в Одесской области объявлен день траура.

В Херсонской области погиб один человек

Как сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Михайловка, Кизомис, Янтарное, Днепровское, Станислав, Берислав, Новокаиры, Одрадокаменка, Белозерка, Николаевка, Тягинка, Огромное, Садовое, Инженерное, Берегово город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 10 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание, заведение культуры и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранение.

В Донецкой области погиб один человек

По информации от главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, в Красногоровке Покровского района 1 человек погиб и 2 ранены. Обстреляны села Очеретинской общины. Курахово обстреляно из артиллерии, Острое — подверглось удару управляемой авиабомбой.

В Лиманской общине Краматорского района обстреляны Терны и Ямполевка. В Калиновом Ильиновской общины повреждены 3 объекта, еще 3 дома — в Николаевке Константиновской общины.

В Часовоярской общине Бахмутского района повреждены 6 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Северске поврежден дом.

Враг ударил по Запорожской области 254 раза

В течение суток оккупанты 254 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

В частности, враг нанес авиационный удар по Малой Токмачке. 96 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 6 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 151 артобстрел нанесен по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Разрушения в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Поступило 19 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

На Днепропетровщине пострадали два дома

"Вечером агрессор продолжал атаковать Никопольщину", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Он добавил, что оккупанты били по райцентру, Марганецкой и Красногригорьевской общинах. Попали артиллерией и дронами-камикадзе. Повреждены 2 частных дома. Погибших и пострадавших нет.

В Николаевской области из-за обстрелов поврежден ЛЭП

По информации от главы Николаевской ОГА Виталия Кима, артиллерийским обстрелам подверглись акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вчера зафиксирован артиллерийский обстрел с. Рыбаковка Коблевской общины, в результате чего повреждена линия электропередач у базы отдыха. Пострадавших нет.

В Сумской области раздалось 13 взрывов

Ночью и утром россияне провели 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская общины.