Завершення першого етапу валютної лібералізації коштуватиме $5,5 млрд

Анонсовані Національним банком України найближчим часом кроки щодо завершення першого етапу валютної лібералізації можуть потребувати майже $5,5 млрд валютних резервів.

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку України.

Дати більше кисню бізнесу та економіці

За прогнозами регулятора, валютна лібералізація суттєво розширить можливості бізнесу, поліпшить умови для залучення інвестицій та участі приватного капіталу у відновлені та в підсумку позитивно відіб'ється на економічній динаміці.

"Валютна лібералізація коштуватиме $5,5 млрд. Це необхідно, щоб дати більше кисню бізнесу та економіці", - зазначили у пресслужбі, додавши, що ці кроки вже враховано в оновленому прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього і наступного року на рівні, близькому до поточного - $43-44 млрд.

У регуляторі уточнили, що в межах завершення першого етапу лібералізації йдеться про надання можливості часткової виплати нових дивідендів, зняття обмежень щодо імпорту послуг, оплати лізингу та оренди, можливості платежів за старими кредитами та низку пом'якшень для роботи волонтерів і закупівлі товарів для військових потреб.

Повернення валютної виручки

Водночас у НБУ підкреслили, що окремі пропозиції, які лунають сьогодні, наприклад, щодо збільшення терміну повернення валютної виручки від експорту основної агропродукції з 90 до 180 днів або зі 180 до 360 днів - для металургійної галузі, можуть ускладнити здійснення такої лібералізації.

В НБУ нагадали, що до осені минулого року прострочення повернення валютної виручки перевищило $4,5 млрд.

За словами представників Нацбанку, ухвалене в середині листопада рішення про повернення валютної виручки від основного агроекспорту протягом 90 днів замість 180 позитивно вплинуло на валютний ринок, зокрема за перший квартал цього року надходження валюти від агроекспорту на ринок досягло $1,3 млрд проти $800 млн у першому кварталі минулого року.

Зауважимо, голова НБУ Андрій Пишний анонсував найближчим часом кроки з валютної лібералізації в межах узгодженої з Міжнародним валютним фондом стратегії пом'якшення валютних обмежень.

"Наразі ми бачимо підстави для того, щоб завершити перший етап, який передбачає певні послаблення щодо нових дивідендів, скасування заборони відповідно на імпорт послуг і валютну лібералізацію можливості обслуговування старих боргів. Наразі Національний банк перебуває на етапі фіналізації та остаточного калібрування цих рішень, про які ми маємо намір оголосити найближчим часом", - підкреслив голова НБУ.

Нагадаємо, у березні завдяки рекордним зовнішнім надходженням у розмірі майже $9 млрд міжнародні резерви збільшилися відразу на 18%, або на $6,7 млрд - до $43 млрд 762,7 млн.

Передумови для подальшого пом'якшення валютних обмежень ще формуються

Попри війну в Україні вдалося стабілізувати валютний ринок, зміцнити довіру до гривні, забезпечити зниження інфляції та збільшити міжнародні резерви, проте передумови для переходу до наступного етапу пом'якшення валютних обмежень ще формуються.

Водночас завдяки підтримці західних партнерів вдалося стабілізувати валютний ринок, зміцнити довіру до гривні, забезпечити зниження інфляції та збільшити міжнародні резерви, тому у 2023 році економіка повернулася до відновлення. Цьому також сприяли висока адаптивність бізнесу й населення та значні врожаї.

Варто зазначити, що український бізнес висловив потребу в пом'якшенні діючих валютних обмежень.

Нагадаємо, що правління Національного банку України 29 червня 2023 року затвердило стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування, оскільки підготовка цього документу була одним зі структурних маяків МВФ.

З метою захисту міжнародних резервів та стабілізації валютного ринку, Національний банк України вніс корективи до діючих валютних обмежень. З 21 лютого набули чинності нові правила щодо купівлі валюти бізнесом та валютного контролю за експортними операціями.

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