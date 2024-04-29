Затишшя перед девальвацією: що буде з курсом долара у травні

Офіційний курс долара залишається стабільними, але на початку минулого тижня курс американської валюти все ж перевищив на готівковому ринку 40 грн/дол. Попри тимчасове затишшя на валютному ринку, девальвація гривні згодом може повернутися.

За минулий тиждень офіційний курс долара НБУ впав на 11 копійок . Якщо 22 квітня долар коштував 39,78 грн/дол. , то вже 26 квітня – 39,67 грн/дол. Курс американської валюти залишається стабільним й керованим, хоча експерти вважають, що згодом почнеться поступове зростання.

Як змінювався курс долара протягом тижня з 22 по 26 квітня

Експерти говорять про те, що минулого тижня на торгах на міжбанківському ринку спостерігалася певна стабільність. Так порівняно з п'ятницею 19 квітня, станом на п'ятницю 26 квітня офіційний курс гривні виріс лише на 7 копійок – з 39,6 грн/дол. до 39,67 грн/дол.

Скриншот з сайту НБУ

Обсяг торгів минулого тижня також знизився порівняно з позаминулим тижнем приблизно на 20% .

Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank, говорить що минулого тижня попит на валюту дещо знизився як на ВРУ, так і на готівковому ринку.

"Це призвело до помітного зміцнення гривні насамперед у безготівковому сегменті – в четвер, наприклад, котирування на ВРУ опускалися до 39,5 грн/дол. Готівковий ринок реагував на скорочення попиту не так жваво і після доволі стрімкого зниження вартості долара на початку тижня до 39,8 грн/дол. курс навіть дещо зріс", – каже Золотько.

Яким буде курс долара з 29 квітня по 3 травня

Олександр Хмелевський, незалежний експерт та кандидат економічних наук говорить, що на цьому тижні суттєвих змін на валютному ринку не очікується. Курс долара буде коливатися в діапазоні 39,0 – 40,0 грн .

Значного зростання обсягів торгів не очікується. Попри зміцнення гривні в останні дні, невдовзі девальвація відновиться. Швидше за все протягом місяця буде досягнуто середньорічного курсу закладений в бюджеті 40,7 грн за долар Олександр Хмелевський Незалежний експерт та кандидат економічних наук

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства ГЛОБУС Банку, зазначив, валютний ринок цього тижня перебуватиме в стані "стабільної мінливості": курсові коливання очікуються в щоденному форматі. Проте навряд чи вони здатні будуть когось здивувати: на ринку діє система валютних змін, тому він убезпечений від якихось непередбачуваностей або катаклізмів

Анна Золотько додає, що на цьому тижні буде перехідна дата, коли українці масово отримують зарплати та інші соціальні виплати, що традиційно призводить до тимчасового сплеску попиту на валюту. Зважаючи на відчутне зростання курсу протягом квітня, що призвело до посилення девальваційних очікувань, на початку травня можна очікувати на сильне, але нетривале зростання попиту та щонайменше спроби учасників ринку зіграти на підвищення.

"Але напередодні Великодня українці потребуватимуть більше, ніж зазвичай, гривневої ліквідності, тож після ймовірного зростання курсу слід чекати на корекцію.На мою думку, наступного тижня волатильність на готівковому ринку зросте, а вартість долара коливатиметься в діапазоні 39,6-40,3 грн/дол.",– каже Золотько.

Що впливає на курс долара

Одними з ключових чинників, які впливали на курс долара протягом минулого тижня стали:

ухвалення рішення про виділення Україні допомоги з боку США, яка передбачає 7,8 млрд дол. кредиту;

зниження облікової ставки НБУ на 1% – до 13,5%, це більше, ніж прогнозували;



виділення траншу від ЄС в розмірі 1,5 млрд євро.



"Нацбанк готується до наступного етапу лібералізації валютних операцій. Очікується, що буде дозволено іноземним компаніям виведення дивіденди за кордон. Також дозволять повертати іноземні кредити. Правда, йдеться лише про поточні операції. Ті кошти, які не дозволяли виводити протягом 2022-2023 рр., поки що залишаються замороженими. Валютна лібералізація збільшить попит на валюту та посилить тиск на гривню", – прогнозує Хмелевський.

Тарас Лєсовий додає, що окремо варто згадати фактор Великодня, адже вірогідно, що кількість операцій ситуативно може зрости на 10-15%, більшість з яких стосуватиметься продажу громадянами готівки (як правило напередодні великих свят громадяни схильні витрачати більше готівкової валюти, щоб як слід приготуватися до свят, здійснити необхідні закупи).

"Припускаємо: якщо збільшиться пропозиція на готівковому ринку, то курс може знизитися, але не більше, ніж на 2% від попереднього курсу. Але таке можливе зниження явно не назавжди: вже по святу курсові показники вирівняються", – говорить Лєсовий.