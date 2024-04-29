Затишье перед девальвацией: что будет с курсом доллара в мае

Официальный курс доллара остается стабильным, но в начале прошлой недели курс американской валюты все же превысил на наличном рынке 40 грн/долл. Несмотря на временное затишье на валютном рынке, девальвация гривны впоследствии может вернуться.

За прошедшую неделю официальный курс доллара НБУ упал на 11 копеек . Если 22 апреля доллар стоил 39,78 грн/долл. , то уже 26 апреля – 39,67 грн/долл. Курс американской валюты остается стабильным и управляемым, хотя эксперты полагают, что впоследствии начнется постепенный рост.

Как менялся курс доллара в течение недели с 22 по 26 апреля

Эксперты говорят, что на прошлой неделе на торгах на межбанковском рынке наблюдалась определенная стабильность. Так по сравнению с пятницей 19 апреля, по состоянию на пятницу 26 апреля официальный курс гривны вырос только на 7 копеек – с 39,6 грн /долл. до 39,67 грн/долл.

Скриншот с сайта НБУ

Объем торгов на прошлой неделе также снизился по сравнению с позапрошлой неделей примерно на 20% .

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, говорит, что на прошлой неделе спрос на валюту несколько снизился как на ВРУ, так и на наличном рынке.

"Это привело к заметному укреплению гривны прежде всего в безналичном сегменте – в четверг, например, котировки на ВРУ опускались до 39,5 грн/долл. Наличный рынок реагировал на сокращение спроса не так резво и после довольно стремительного снижения стоимости доллара в начале недели до 39,8 грн/долл. курс даже несколько вырос", – говорит Золотько.

Каким будет курс доллара с 29 апреля по 3 мая.

Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук говорит, что на этой неделе существенных изменений на валютном рынке не ожидается. Курс доллара будет колебаться в диапазоне 39,0 – 40,0 грн.

Значительного роста объемов торгов не ожидается. Несмотря на укрепление гривни в последние дни, девальвация вскоре возобновится. Скорее всего в течение месяца будет достигнут среднегодовой курс заложенный в бюджете 40,7 грн за доллар Александр Хмелевский Независимый эксперт и кандидат экономических наук

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства ГЛОБУС Банка, отметил, что валютный рынок на этой неделе будет находиться в состоянии "стабильной изменчивости": курсовые колебания ожидаются в ежедневном формате. Однако вряд ли они способны будут кого-нибудь удивить: на рынке действует система валютных изменений, поэтому он обезопасен от каких-то непредсказуемостей или катаклизмов.

Анна Золотько добавляет, что на этой неделе будет переходная дата, когда украинцы массово получают зарплаты и другие социальные выплаты, что традиционно приводит к временному всплеску спроса на валюту. Учитывая ощутимый рост курса в течение апреля, что привело к усилению девальвационных ожиданий, в начале мая можно ожидать сильного, но непродолжительного роста спроса и по меньшей мере попытки участников рынка сыграть на повышение.

"Но накануне Пасхи украинцы потребуют больше, чем обычно, гривневой ликвидности, поэтому после вероятного роста курса следует ожидать коррекции. На мой взгляд, на следующей неделе волатильность на наличном рынке вырастет, а стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 39,6-40,3 грн /долл.",– говорит Золотько.

Что влияет на курс доллара

Одними из ключевых факторов, которые влияли на курс доллара в течение прошлой недели, стали:

– принятие решения о выделении Украине помощи со стороны США, предусматривающей 7,8 млрд дол. кредита;

снижение учетной ставки НБУ на 1% – до 13,5%, это больше, чем прогнозировали;



выделение транша от ЕС в размере 1,5 млрд. евро.



"Нацбанк готовится к следующему этапу либерализации валютных операций. Ожидается, что будет разрешен иностранным компаниям выведение дивиденды за границу. Также позволят возвращать иностранные кредиты. Правда, речь идет только о текущих операциях. Те средства, которые не позволяли выводить в течение 2022-2023 гг., пока остаются замороженными.

Тарас Лесовой добавляет, что отдельно стоит упомянуть фактор Пасхи, ведь вероятно, что количество операций ситуативно может возрасти на 10-15%, большинство из которых будут касаться продажи гражданами наличных денег (как правило, накануне больших праздников граждане склонны тратить больше наличной валюты, чтобы как следует приготовиться к праздникам, осуществить необходимые закупки).

"Допускаем: если увеличится предложение на наличном рынке, то курс может снизиться, но не более чем на 2% от предыдущего курса. Но такое возможное снижение явно не навсегда: уже по празднику курсовые показатели выровняются", – говорит Лесовой.