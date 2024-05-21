Перевізники зможуть швидше відкривати нові автобусні маршрути за кордон

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України починає тестування онлайн-кабінету перевізника для відкриття міжнародних маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Мінінфраструктури тестує онлайн-кабінет перевізника: що він дає

Зазначається, що у рамках реформи міжнародних автобусних перевезень, передбачається замінити паперову процедуру відкриття маршруту на цифрову.

Як наголошують у Мінінфраструктурі, раніше перевізнику потрібно було щонайменше кілька місяців, щоб відкрити маршрут. Натомість онлайн-кабінет дозволить отримати погодження міністерства за два тижні.

Наразі до тестування залучені 7 міжнародних перевізників.

Повідомляється, що функціонал онлайн-кабінету передбачає:

автоматичний обмін даними з ліцензійною справою перевізника;

можливість будувати маршрут за геомітками, самостійно визначати тривалість зупинок;

автоматичний розрахунок часу руху автобуса;

автоматичну побудову маршруту за обраними автостанціями та населеними пунктами;

спрощену процедуру подачі документів.

Пасажирські перевізники можуть долучитися до тестування, якщо надішлють заявку на електронну адресу: [email protected]. Треба вказати назву компанії, електронну пошту та номер телефону контактної особи.

В Україні запрацював єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів

В Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів autobus.gov.ua.

Приєднавшись до порталу перевізники отримують безоплатну можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.

Крім того, це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити:

маршрут,

розклад руху,

придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника.

Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть безкоштовно інтегруватись до порталу, написавши офіційний лист на електронну адресу [email protected].

Там потрібно вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків.

Джерело фото: ua.depositphotos.com