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Перевізники зможуть швидше відкривати нові автобусні маршрути за кордон
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України починає тестування онлайн-кабінету перевізника для відкриття міжнародних маршрутів.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Мінінфраструктури тестує онлайн-кабінет перевізника: що він дає
Зазначається, що у рамках реформи міжнародних автобусних перевезень, передбачається замінити паперову процедуру відкриття маршруту на цифрову.
Як наголошують у Мінінфраструктурі, раніше перевізнику потрібно було щонайменше кілька місяців, щоб відкрити маршрут. Натомість онлайн-кабінет дозволить отримати погодження міністерства за два тижні.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Наразі до тестування залучені 7 міжнародних перевізників.
Повідомляється, що функціонал онлайн-кабінету передбачає:
- автоматичний обмін даними з ліцензійною справою перевізника;
- можливість будувати маршрут за геомітками, самостійно визначати тривалість зупинок;
- автоматичний розрахунок часу руху автобуса;
- автоматичну побудову маршруту за обраними автостанціями та населеними пунктами;
- спрощену процедуру подачі документів.
Пасажирські перевізники можуть долучитися до тестування, якщо надішлють заявку на електронну адресу: [email protected]. Треба вказати назву компанії, електронну пошту та номер телефону контактної особи.
В Україні запрацював єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів
В Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів autobus.gov.ua.
Приєднавшись до порталу перевізники отримують безоплатну можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.
Крім того, це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити:
- маршрут,
- розклад руху,
- придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника.
Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть безкоштовно інтегруватись до порталу, написавши офіційний лист на електронну адресу [email protected].
Там потрібно вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків.
Джерело фото: ua.depositphotos.com