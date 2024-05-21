Перевозчики смогут быстрее открывать новые автобусные маршруты за границу

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины начинает тестирование онлайн кабинета перевозчика для открытия международных маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мининфраструктуры тестирует онлайн-кабинет перевозчика: что он дает

Отмечается, что в рамках реформы международных автобусных перевозок предполагается заменить бумажную процедуру открытия маршрута на цифровую.

Как отмечают в Мининфраструктуры, ранее перевозчику требовалось минимум несколько месяцев, чтобы открыть маршрут. В то же время онлайн-кабинет позволит получить согласование министерства через две недели.

В настоящее время к тестированию привлечены 7 международных перевозчиков.

Сообщается, что функционал онлайн-кабинета предусматривает:

автоматический обмен данными с лицензионным делом перевозчика;

возможность строить маршрут по геометкам, самостоятельно определять продолжительность остановок;

автоматический расчет времени движения автобуса;

автоматическое построение маршрута по выбранным автостанциям и населенным пунктам;

упрощенную процедуру подачи документов.

Пассажирские перевозчики могут присоединиться к тестированию, если отправят заявку на электронный адрес: [email protected]. Следует указать название компании, электронную почту и номер телефона контактного лица.

В Украине заработал единый портал международных автобусных маршрутов

В Украине заработал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов autobus.gov.ua .

Присоединившись к порталу, перевозчики получают бесплатную возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.

Кроме того, это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить:

маршрут,

расписание движения,

купить билеты непосредственно на сайте перевозчика.

Чтобы пассажиры смогли легко находить билеты на официальные маршруты, перевозчики могут бесплатно интегрироваться в портал, написав официальное письмо по электронному адресу. [email protected].

Там нужно указать маршруты и один ресурс, где происходит продажа билетов.

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