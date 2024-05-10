Без очередей: на границе с одной из стран ЕС пассажирские перевозчики смогут выбирать время пересечения границы

Пассажиры автобусов, проезжающих через границу с Румынией, смогут вовремя пересекать границу без очередей. Для этого в рамках услуги "єЧерга" международные перевозчики смогут выбирать время пересечения границы для автобуса. Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных маршрутах.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что с 10 мая услуга регистрация на конкретное время пересечения границы в соответствии с расписанием движения станет доступной на четырех пунктах пропуска с Румынией. А именно:

"Дьяково – Халмеу",

"Красноильск – Викове де Сус",

"Дьяковцы – Раковец",

"Орловка – Исакча".

Сообщается, что регистрация в новый тип очереди, которая называется "По расписанию" для указанных пунктов пропуска, начинается с 10 мая в 12:00. Непосредственно движение автобусов по новой записи стартует 11 мая в 12:00.

"В настоящее время автобусы будут своевременно пересекать границу на 15 пунктах пропуска из 29. Это значит, что пассажиры больше не будут проводить часы в ожидании перед пунктом пропуска. Это одна из задач реформы международных автобусных перевозок, которую проводит Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, чтобы в результате пассажир смог получать действительно качественные услуги", – отмечают в ведомстве.

Напомним, с 25 апреля возможность выбирать время пересечения границы доступна на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Кроме этого, без очередей происходит пересечение границы на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" с Польшей.

"єЧерга" для автобусов

Напомним, в августе прошлого года услуга "єЧерга" была масштабирована на автобусы.

Уже 21 августа проект "єЧерга" для пассажирских автобусов был масштабирован на шесть пунктов пропуска.

А 8 февраля 2024 доступ к электронной очереди для пересечения границы автобусами распространили на все контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом и Молдовой.

На первом этапе главная цель внедрения этого инструмента – создание актуальной сети выполняемых регулярных маршрутов и анализ нагрузки на границу в целом и отдельные пункты пропуска.

На основе полученных данных на втором этапе реализации услуги, каждый автобус (регулярный и нерегулярный) может выбрать время пересечения границы.