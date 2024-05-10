Без черг: на кордоні з однією з країн ЄС пасажирські перевізники зможуть обирати час перетину кордону

Пасажири автобусів, що їдуть через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг. Для цього у рамках послуги "єЧерга" міжнародні перевізники зможуть обирати час перетину кордону для автобусу. Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні маршрути.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що з 10 травня послуга реєстрація на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стане доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією. А саме:

"Дякове – Халмеу",

"Красноїльск – Вікову де Сус",

"Дяківці – Раковець",

"Орлівка – Ісакча".

Повідомляється, що реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом" для вказаних пунктів пропуску починається з 10 травня о 12:00. Безпосередньо рух автобусів за новим записом стартує 11 травня о 12:00.

"Наразі автобуси вчасно перетинатимуть кордон на 15 пунктах пропуску із 29. Це значить, що пасажири більше не проводитимуть години в очікуванні перед пунктом пропуску. Це одне із завдань реформи міжнародних автобусних перевезень, яку проводить Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, щоб у результаті пасажир зміг отримувати дійсно якісні послуги", – наголошують у відомстві.

Нагадаємо, з 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Окрім цього, без черг відбувається перетин кордону на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" з Польщею.

"єЧерга" для автобусів

Нагадаємо, у серпні минулого року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси.

Вже 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів було масштабовано на шість пунктів пропуску.

А 8 лютого 2024 року доступ до електронної черги для перетину кордону автобусами поширили на всі контрольно-пропускні пункти з Євросоюзом та Молдовою.

На першому етапі головна мета запровадження цього інструменту – створення актуальної мережі регулярних маршрутів, які виконуються, та аналіз навантаження на кордон загалом та окремі пункти пропуски.

На основі отриманих даних на другому етапі реалізації послуги кожен автобус (регулярний та нерегулярний) може обрати час перетину кордону.