НБУ змінив кілька валютних обмежень: кого вони стосуються

З метою захисту міжнародних резервів та стабілізації валютного ринку, Національний банк України вніс корективи до діючих валютних обмежень. З 21 лютого набувають чинності нові правила щодо купівлі валюти бізнесом та валютного контролю за експортними операціями.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Відтепер, при купівлі валюти, банки враховуватимуть не тільки кошти клієнтів на валютних рахунках, а й інформацію про незавершені валютні "своп"-операції (тобто на умовах зворотного продажу на певну дату в майбутньому). Це забезпечить ефективніший контроль за використанням валютних ресурсів та запобігатиме обходу існуючих обмежень.

Наразі діє правило, згідно з яким для здійснення платежів у іноземній валюті компанії повинні спершу використати вже наявні у них валютні кошти. В разі потреби додаткової іноземної валюти, вони мають придбати її на українському валютному ринку.

Крім того, бізнес має доступ до валютних "своп"-операцій, що дозволяють купівлю та продаж іноземної валюти, при цьому банк спочатку купує валюту від клієнта.

"Такі зміни унеможливлять використання валютних операцій на умовах "своп" для обходу наявних обмежень", - зазначили у НБУ.

Що стосується валютного нагляду з боку банків за граничними строками розрахунків за експортними операціями, то він тепер можливий лише у разі надходження коштів в іноземній валюті.

До впровадження зміни, банки мали право завершити контроль за валютними операціями, пов'язаними з експортом, коли на рахунок українського експортера від іноземного покупця надходили кошти з-за кордону за товари.

В НБУ зазначили, що таке нововведення спрямоване на стимулювання надходження до України коштів за експорт товарів саме в іноземній валюті, водночас перекази в гривнях не будуть вважатися підставою для завершення валютного нагляду.

Додамо, що правління Національного банку України 29 червня затвердило стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування, оскільки підготовка цього документу була одним зі структурних маяків МВФ.