НБУ сменил несколько валютных ограничений: кого они касаются

В целях защиты международных резервов и стабилизации валютного рынка, Национальный банк Украины внес коррективы в действующие валютные ограничения. С 21 февраля вступают в силу новые правила покупки валюты бизнесом и валютного контроля за экспортными операциями.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Теперь, при покупке валюты, банки будут учитывать не только средства клиентов на валютных счетах, но и информацию о незавершенных валютных "своп"-операциях (т.е. на условиях обратной продажи на определенную дату в будущем). Это обеспечит более эффективный контроль за использованием валютных ресурсов и предотвращает обход существующих ограничений.

В настоящее время действует правило, согласно которому для осуществления платежей в иностранной валюте компании должны сперва использовать уже имеющиеся у них валютные средства. В случае необходимости дополнительной иностранной валюты они должны приобрести ее на украинском валютном рынке.

Кроме того, бизнес имеет доступ к валютным "своп"-операциям, разрешающим покупку и продажу иностранной валюты, при этом банк сначала покупает валюту от клиента.

"Такие изменения делают невозможным использование валютных операций на условиях "своп" для обхода имеющихся ограничений", - отметили в НБУ.

Что касается валютного надзора со стороны банков по предельным срокам расчетов по экспортным операциям, то он теперь возможен только при поступлении средств в иностранной валюте.

До введения изменения банки имели право завершить контроль за валютными операциями, связанными с экспортом, когда на счет украинского экспортера от иностранного покупателя поступали средства из-за границы за товары.

В НБУ отметили, что такое нововведение направлено на стимулирование поступления в Украину средств за экспорт товаров именно в иностранной валюте, в то же время переводы в гривнах не будут считаться основанием для завершения валютного надзора.

Добавим, что правление Национального банка Украины 29 июня утвердило стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию, поскольку подготовка этого документа была одним из структурных маяков МВФ.