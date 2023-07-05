Ограничения на обмен валют в Украине могут отменить - аналитики Bloomberg

Фиксированный официальный курс валют, лимиты на транзакции и другие ограничения на валютном рынке сдерживают развитие экономики Украины. Сейчас стабильность ситуации позволяет постепенно отменять меры, которые НБУ предпринимал в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на своих аналитиков, опрошенных специалистов и источники в НБУ.

Экономическое развитие напрямую зависит от ситуации на фронте. Если ВСУ добьются успехов в контрнаступлении, то это подтолкнет экономический рост. Уже сейчас курс доллара в обменниках близится к официальному, установленному НБУ. Аналитики Bloomberg считают, что это позволит ослабить ограничения , чтобы стимулировать деловую активность, которая имеет решающее значение для восстановления Украины.

График: Bloomberg

НБУ прогнозирует рост ВВП после того, как экономика упала на 30% за 2022 год, в то время как бизнес-перспективы показали положительные ожидания. На этом фоне НБУ одобрил новую стратегию, которая, как считают в агентстве, частично удовлетворяет требования МВФ относительно гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования .

По информации Bloomberg, новая стратегия содержит перечень шагов по ослаблению ограничений , но не указывает последовательность, в которой они будут выполняться. В частности, НБУ может разрешить украинским компаниям с иностранными акционерами выплачивать дивиденды за границей от сделок за 2023 год.

"По состоянию на сегодняшний день валютная либерализация является движителем, который может стимулировать экономические процессы в стране, и спрос на нее достаточно высок", — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, что НБУ уже сделал несколько шагов в направлении либерализации валютного рынка, упростив сделки для страховых компаний и позволив заемщикам гасить валютные долги.

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