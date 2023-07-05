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Ограничения на обмен валют в Украине могут отменить - аналитики Bloomberg
Фиксированный официальный курс валют, лимиты на транзакции и другие ограничения на валютном рынке сдерживают развитие экономики Украины. Сейчас стабильность ситуации позволяет постепенно отменять меры, которые НБУ предпринимал в начале полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на своих аналитиков, опрошенных специалистов и источники в НБУ.
Экономическое развитие напрямую зависит от ситуации на фронте. Если ВСУ добьются успехов в контрнаступлении, то это подтолкнет экономический рост. Уже сейчас курс доллара в обменниках близится к официальному, установленному НБУ. Аналитики Bloomberg считают, что это позволит ослабить ограничения, чтобы стимулировать деловую активность, которая имеет решающее значение для восстановления Украины.
НБУ прогнозирует рост ВВП после того, как экономика упала на 30% за 2022 год, в то время как бизнес-перспективы показали положительные ожидания. На этом фоне НБУ одобрил новую стратегию, которая, как считают в агентстве, частично удовлетворяет требования МВФ относительно гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По информации Bloomberg, новая стратегия содержит перечень шагов по ослаблению ограничений, но не указывает последовательность, в которой они будут выполняться. В частности, НБУ может разрешить украинским компаниям с иностранными акционерами выплачивать дивиденды за границей от сделок за 2023 год.
"По состоянию на сегодняшний день валютная либерализация является движителем, который может стимулировать экономические процессы в стране, и спрос на нее достаточно высок", — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.
Напомним, что НБУ уже сделал несколько шагов в направлении либерализации валютного рынка, упростив сделки для страховых компаний и позволив заемщикам гасить валютные долги.
Источник фото: ua.depositphotos.com