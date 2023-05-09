НБУ разрешил небанковским учреждениям нарушать сроки предоставления финансовой отчетности в 2023 году

Национальный банк Украины в соответствии с действующим законодательством продлил срок действия периода, когда небанковские учреждения могут не соблюдать сроки представления финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности на 2023 год. Регулятор не будет использовать меры воздействия.

Об этом 9 мая сообщила пресс-служба НБУ.

Это также касается правил сроков подачи консолидированной финансовой отчетности в 2023 году через постепенную имплементацию страховщиками МСФО 17 "Страховые контракты". Уточняем, что с 1 января 2023 года Международный стандарт финансовой отчетности 17 "Страховые контракты" является обязательным для применения на страховом рынке.

В условиях военного положения финансовые и временные ресурсы страховщиков, необходимые для разработки и внедрения новых процедур, ИТ-решений, процессов с целью имплементации МСФО 17 "Страховые контракты", ограничены. Поэтому, как объясняют в НБУ, большая часть страховщиков испытывают сложности с перенастройкой учетных и ИТ-систем, наличием квалифицированных кадров для разработки соответствующей учетной политики, методики и моделей по расчету ответственности по страховым контрактам, с изменением подходов к формированию финансовой отчетности и расчету ключевых показателей.

Кроме того, регулятор уточнил перечень подаваемых страховщикам документов для получения лицензии на новый вид страхования, если они не успели имплементировать МСФО 17:

отчетность, определенную Правилами составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в НБУ, утвержденными постановлением правления НБУ от 25 ноября 2021 г. № 123 вместо финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, включая МСФО 17 "Страховые контракты";

отчет субъекта аудиторской деятельности, имеющий право проводить обязательный аудит финансовой отчетности предприятий, представляющих общественный интерес, о предоставлении уверенности в отчетных данных страховщика, составленных согласно правилам № 123 по состоянию на последнюю отчетную дату, подготовленный в соответствии с международными стандартами аудита, вместо аудиторского отчета по годовой финансовой отчетности страховщика или аудиторского отчета по обзору промежуточной финансовой отчетности страховщика.

Напомним, в течение І квартала 2023 года НБУ оштрафовал игроков небанковского финансового рынка за нарушения по вопросам финансового мониторинга на 156,6 млн грн. Для сравнения, за весь прошлый год Нацбанк выписал этим учреждениям штрафов всего на 8,026 млн грн.