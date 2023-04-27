НБУ в I квартале оштрафовал небанковские компании за нарушение финмона более чем на 150 млн грн

В течение І квартала этого года Нацбанк оштрафовал игроков небанковского финансового рынка за нарушения по вопросам финансового мониторинга на 156,6 млн грн, сообщили delo.ua в самом регуляторе. Для сравнения, за весь прошлый год Нацбанк выписал этим учреждениям штрафов всего на 8,026 млн грн.

Однако регулятор штрафовал их и за другое.

За осуществление безлицензионной деятельности, несвоевременное предоставление информации по требованиям НБУ, предоставление недостоверной информации, несообщение НБУ о наличии невыполненных обязательств по договорам, за несвоевременное представление отчетности регулятор штрафовал так:

в течение 2022 года – оштрафовано 9 небанковских финансовых учреждений на общую сумму 202,3 тыс. грн;

в течение І квартала 2023 года – оштрафовано 43 небанковских финансовых учреждения на общую сумму 173,4 тыс. грн.

За нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований по этическому поведению, неподачи, несвоевременной представлении информации на требования НБУ в сфере защиты прав потребителей:

в течение 2022 года – оштрафовано 11 небанковских финансовых учреждений на общую сумму 2,177 млн грн;

в течение І квартала 2023 года – оштрафовано 3 небанковских финансовых учреждения на общую сумму 2,382 млн грн.

Детальнее со штрафованием Нацбанком участников небанковского финрынка можно ознакомиться в нашем материале: "Когда достают коллекторы и врут финкомпании. НБУ взялся за небанковские финучреждения, выписывая безумные штрафы" .