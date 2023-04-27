НБУ у І кварталі оштрафував небанківські компанії за порушення фінмону на понад 150 млн грн

Протягом І кварталу цього року Нацбанк оштрафував гравців небанківського фінансового ринку за порушення з питань фінансового моніторингу на 156,6 млн грн, повідомили delo.ua в самому регуляторі. Для порівняння, за увесь минулий рік Нацбанк виписав цим установам штрафів лише на 8,026 млн грн.

Однак, регулятор штрафував їх і за інше.

За здійснення безліцензійної діяльності, несвоєчасне надання інформації на вимоги НБУ, надання недостовірної інформації, неповідомлення НБУ про наявність невиконаних зобов’язань за договорами, за несвоєчасне подання звітності регулятор штрафував так:

протягом 2022 року – оштрафовано 9 небанківських фінансових установ на загальну суму 202,3 тис. грн;

протягом І кварталу 2023 року – оштрафовано 43 небанківські фінансові установи на загальну суму 173,4 тис. грн.

За порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг , в тому числі вимог щодо етичної поведінки, неподання, несвоєчасне подання інформації на вимоги НБУ у сфері захисту прав споживачів:

протягом 2022 року – оштрафовано 11 небанківських фінансових установ на загальну суму 2,177 млн грн;

протягом І кварталу 2023 року – оштрафовано 3 небанківські фінансові установи на загальну суму 2,382 млн грн.

Детальніше зі штрафуванням Нацбанком учасників небанківського фінринку можна ознайомитись у нашому матеріалі: "Коли дістають колектори і брешуть фінкомпанії. НБУ взявся за небанківські фінустанови, виписуючи шалені штрафи".