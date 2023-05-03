НБУ аннулировал лицензии четырем финучреждениям

Национальный банк Украины аннулировал лицензии четырем небанковским финансовым учреждениям, а еще шестерых исключил из Государственного реестра финансовых учреждений. Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 2 мая 2023 года.

ООО "Инком финанс" и ПО "Ломбард "Карат" были аннулированы все имеющиеся лицензии по их желанию. Также на основании поданных заявлений аннулирована лицензия на предоставление услуг по финансовому лизингу ООО "Коллект центр" и ООО "Клиринг финанс", сообщили в НБУ.

Кроме этого, четыре небанковских финансовых учреждения были исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с принятием Национальным банком Украины решения об аннулировании для них всех лицензий или последней из имеющихся:

ОДО "Год-автогрант";

ООО "Пульман Финанс";

ПО "Ломбард Смела-кредие-центр";

ООО "Созвездие финанс".

ОДО "Рок-автогрант" имело 4 лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования, которые были аннулированы на основании решения Правления Национального банка Украины от 20 апреля 2023 года (вступило в силу 21 апреля 2023 года).

Кроме того, из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров исключено ООО "АРТ-страхование" на основании поданного им заявления.

Напомним, Национальный банк Украины аннулировал компании "Просто-Страхование" лицензии на проведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).