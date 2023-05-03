НБУ анулював ліцензії чотирьом фінустановам

Національній банк України анулював ліцензії чотирьом небанківським фінансовим установам, а ще шістьох виключив з Державного реєстру фінансових установ. Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 травня 2023 року.

ТОВ "Інком фінанс" та ПТ "Ломбард "Карат" було анульовано всі наявні ліцензії за їхнім бажанням. Також на підставі поданих заяв анульовано ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу ТОВ "Коллект центр" та ТОВ "Кліринг фінанс", повідомили у НБУ.

Окрім цього, чотири небанківські фінансові установи було виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з прийняттям Національним банком України рішення про анулювання для них усіх ліцензій або останньої з наявних:

ТДВ "Рік-автогрант";

ТОВ "Пульман фінанс";

ПТ "Ломбард Сміла-кредие-центр";

ТОВ "Сузір'я фінанс".

ТДВ Рік-автогрант" мало 4 ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, які було анульовано на підставі рішення Правління Національного банку України від 20 квітня 2023 року (набрало чинності 21 квітня 2023 року).

Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено ТОВ "АРТ-страхування" на підставі поданої ним заяви.

Нагадаємо, Національний банк України анулював компанії "Просто-Страхування" ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).