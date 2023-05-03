За квітень на спецрахунок для ЗСУ надійшло 277 млн гривень

Станом на 1 травня 2023 року залишок коштів на пеціальному рахунку для допомоги силам оборони становить понад 1,6 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 277 млн грн. Усього на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки військових 24 лютого 2022 року, надійшло майже 25,5 млрд грн.

Кошти для ЗСУ перераховували як громадяни та підприємства України, так і з багатьох інших країн світу. З-за кордону в іноземній валюті надійшло понад 8 млрд грн, повідомляють у НБУ.

Загалом з початку війни Національний банк перерахував на потреби оборони майже 24 млрд грн, у квітні – майже 355 млн грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – усього 1 120 млн грн;

на потреби Національної поліції України – усього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – понад 14 721 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби України – усього 980,2 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – понад 5,0 млрд грн (06.04.2023 – 253,5 млн грн; 27.04.2023 – 89,2 млн грн);

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 19,3 млн грн;

на потреби РНБО України – усього 40,5 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 92,6 млн грн (20.04.2023 – 12,1 млн грн);

на потреби Служби безпеки України – понад 318,2 млн грн.

Що стосується рахунку для гуманітарних потреб, то станом на 1 травня 2023 року залишок коштів на ньому становить понад 87,8 млн грн. За квітень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло майже 5,6 млн грн. Близько половини коштів з початку війни надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 845 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить майже 1,7 млрд грн, а за березень на спецрахунок надійшло понад 962 млн грн.

Лише за добу після відкриття спецрахунку, 25 лютого для підтримки української армії, на нього вже надійшло близько 300 млн. гривень.