В НБУ назвали суму, зібрану монетами на потреби військових

Учасники благодійної акції "Смілива гривня", ініційованої Національним банком України, зібрали монетами майже 5 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні фінрегулятора.

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Збір монет на потреби оборони тривав по всій Україні упродовж трьох місяців – з 1 серпня до 31 жовтня цього року. Сума зібраних коштів перераховувалася на спецрахунок Нацбанку, відкритий для потреб сил оборони України.

До збору приймалися монети номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень. Їх можна було пожертвувати через Ощадбанк, ПУМБ, IBox Bank, Моторбанк, Індустріалбанк, Банк Інвестицій та заощаджень, Радабанк, RwS bank, МТБ Банк, Український банк реконструкції та розвитку, Укргазбанк, А-Банк, Ідея Банк, банк "Південний", а також магазини Comfy та ТРЦ "Голлівуд" у Чернігові.

Крім того, можна було передати неплатіжні монети 1, 2, 5, 25 копійок, вкинувши їх до скриньки у відділеннях ПУМБу або в НБУ на Контрактовій площі в Києві. Еквівалент зібраних монет також перераховано на спецрахунок.

"Ми надзвичайно вдячні кожному, хто робить свій внесок у перемогу, навіть, якщо йдеться лише про 10 копійок. Війна триває, і підтримка українським захисникам зараз потрібна, як і в перші дні війни. Українці це добре розуміють і постійно об’єднуються, щоб допомагати та підтримувати захисників України на фронті", – прокоментував заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Також, як вказують у Нацбанку, цінним є те, що до акції зі збору монет активно долучалися діти та навчальні заклади: участь у ній взяли 2573 заклади з усіх куточків України, навіть з окупованих територій.

"Це нас надихає, дає сили міцніше тримати фінансову оборону заради незалежного майбутнього нашої країни та молодого покоління українців", - зазначають в НБУ.

Водночас через ракетні обстріли та перебої зі світлом багато громадян не встигли передати зібрані монети до пунктів прийому до кінця акції, у зв’язку з чим НБУ спільно з Ощадбанком вирішили продовжити благодійний збір монет: до 4 листопада включно їх ще можна буде перерахувати на спецрахунок у межах акції "Смілива гривня" (лише у відділеннях Ощадбанку).

Загалом, за даними НБУ, за понад вісім місяців від початку повномасштабної війни на його рахунок, відкритий для потреб військових, було перераховано понад 21,8 мільярда гривень. З них понад 21,3 мільярда гривень вже перераховано ним на потреби оборони.

Джерело фото: ua.depositphotos.com