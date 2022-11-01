З кожної страви зі спеціального меню у мережі ресторанів "Євразія" 10-50 грн йде на допомогу ЗСУ

Мережа ресторанів японської та європейської кухні Євразія завжди позиціонувала себе як відповідальний бізнес, який ніколи не залишався осторонь соціального життя країни. Вже багато років компанія впроваджує різноманітні проєкти спрямовані на допомогу тим, хто цього найбільше потребує. Саме тому компанія у перші дні війни зробила свій перший внесок перерахувавши на рахунок Збройних Сил України 300 000 грн.

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З перших днів війни ресторани беззупинно готували для військових близько 1000 порцій обіду щодня. Кожен член команди розумів, що військовим як ніколи потрібна допомога, і вони, незважаючи на обстріли та постійну напругу, щодня виходили на роботу за власним бажанням не маючи страху, аби наші захисники були ситі, та мали силу нищити ворога який був на підступах до Києва.

Керуючий партнер мережі Оксана Тихоненко про запуск та роботу ресторанів у військовий час:

"Після звільнення Київської області від ворога постало питання запуску та функціонування ресторанів задля підтримки економіки та забезпечення співробітників заробітною платою. В той час майже кожен розумів що державі, нашим військовим та співробітникам необхідна підтримка і фінансова впевненість, тому вже 2 квітня одними із перших у Києві ми відкрили двері перших ресторанів для наших гостей.

У травні було розроблене та впроваджене спеціальне меню "Підтримаємо ЗСУ разом", яке діє до сьогодні, з кожної страви якого ми перераховуємо від 10 до 50 грн на потреби ЗСУ. Умови досить легкі та зрозумілі кожному: замовляєте страву з наявного переліку, а ми перераховуємо цю суму до фонду Збройних Сил. Станом на 31 жовтня 2022 вже зібрано та перераховано 2 001 730 грн".

Докладніше про акцію та суму перерахованих коштів можна дізнатись за посиланням.

Команда мережі вирішила не зупинятись на досягнутому та надати підтримку соціально вразливим верствам населення і людям у передмісті Києва, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів та атак. Саме тому було організовано збори гуманітарної допомоги у вигляді товарів першої необхідності, теплого одягу, засобів гігієни, ліків, корму для тварин та налагоджені виїзні обіди для жителів с. Горенка.

Двічі на тиждень співробітники мережі готують та відвозять обіди з трьох страв у кількості 400 порцій, тим самим допомагаючи людям які пережили, мабуть, найжахливіші дні у своєму житті. Важко собі уявити, що відчувають люди які пережили окупацію та найбільш масовані обстріли.

Але, коли надаєш їм допомогу, бачиш щирі посмішки та вдячність, то розумієш, наскільки сильна наша нація, люди якої навіть після пережитих жахів знаходять у собі сили жити далі незважаючи на труднощі. А кожен обізнаний бізнес повинен зробити все можливе для підтримки наших громадян.

Спеціально до свята Захисників та Захисниць України 14 Жовтня в мережі ресторанів Євразія пройшла акція для збору фінансової допомоги військовим. Абсолютно з кожної страви було перераховано 10 грн і таким чином за день вдалося зібрати 83 100 грн. Всіх військових в цей день пригощали смачним десертом та чаєм або кавою.

Ми щиро віримо в те, що кожен внесок є важливим, задля нашої спільної перемоги. Компанія та співробітники докладають багато зусиль аби наблизити таку бажану кожному українцю перемогу. Мирне небо, вільна та сильна держава це те, за що зараз б’ються наші воїни на всіх фронтах звільняючи кожен клаптик нашої рідної землі. Саме тому ми не збираємось зупинятись на досягнутому а навпаки, будемо збільшувати нашу допомогу та всіляко сприяти наближенню перемоги! Ми сповнені сил, натхнення та бажання допомагати нашим воїнам, похилим людям та тим хто цього потребує в такий складний час! Разом до перемоги!