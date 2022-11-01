Из каждого блюда из специального меню в сети ресторанов "Евразия" 10-50 грн идет на помощь ВСУ

Сеть ресторанов японской и европейской кухни “Евразия” всегда позиционировала себя как ответственный бизнес, никогда не остававшийся в стороне от социальной жизни страны. Уже много лет компания внедряет различные проекты, направленные на помощь тем, кто в этом больше нуждается. Именно поэтому компания в первые дни войны внесла свой первый взнос, перечислив на счет Вооруженных Сил Украины 300 000 грн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

С первых дней войны рестораны постоянно готовили для военных около 1000 порций обеда ежедневно. Каждый член команды понимал, что военным как никогда нужна помощь, и они, несмотря на обстрелы и постоянное напряжение, ежедневно выходили на работу по собственному желанию без страха, чтобы наши защитники были сыты, и имели силу уничтожать врага, который был на подступах к Киеву.

Управляющий партнер сети Оксана Тихоненко о запуске и работе ресторанов в военное время:

"После освобождения Киевской области от врага встал вопрос запуска и функционирования ресторанов для поддержки экономики и обеспечения сотрудников заработной платой. В то время почти каждый понимал, что государству, нашим военным и сотрудникам необходима поддержка и финансовая уверенность, поэтому уже 2 апреля одними из первых в Киеве мы открыли дверь первых ресторанов для наших гостей.

В мае было разработано и внедрено специальное меню "Поддержим ВСУ вместе", которое действует по сей день, из каждого блюда которого мы перечисляем от 10 до 50 грн на нужды ВСУ. Условия достаточно легкие и понятные каждому: заказываете блюдо из имеющегося списка, а мы перечисляем эту сумму в фонд Вооруженных сил. По состоянию на 31 октября 2022 года уже собрано и перечислено 2 00 1 730 грн".

Подробнее об акции и сумме перечисленных средств можно узнать по ссылке.

Команда сети решила не останавливаться на достигнутом и оказать поддержку социально уязвимым слоям населения и людям в пригороде Киева, наиболее пострадавших от вражеских обстрелов и атак. Именно поэтому было организовано собрание гуманитарной помощи в виде товаров первой необходимости, теплой одежды, средств гигиены, лекарств, корма для животных и выездные обеды для жителей с. Горенка.

Дважды в неделю сотрудники сети готовят и увозят обеды из трех блюд в количестве 400 порций, тем самым помогая людям, пережившим, пожалуй, самые ужасные дни в своей жизни. Трудно себе представить, что чувствуют люди, пережившие оккупацию и наиболее массированные обстрелы.

Но когда оказываешь им помощь, видишь искренние улыбки и благодарность, то понимаешь, насколько сильна наша нация, люди которой даже после пережитых ужасов находят в себе силы жить дальше, несмотря на трудности. А каждый знающий Бизнес должен сделать все возможное для поддержки наших граждан.

Специально к празднику Защитников и Защитниц Украины 14 октября в сети ресторанов Евразия прошла акция по сбору финансовой помощи военным. Абсолютно из каждого блюда было перечислено 10 грн и таким образом, за день удалось собрать 83 100 грн. Всех военных в этот день угощали вкусным десертом и чаем или кофе.

Мы искренне верим в то, что каждый вклад важен для нашей общей победы. Компания и сотрудники прилагают много усилий, чтобы приблизить столь желанную каждому украинцу победу. Мирное небо, свободное и сильное государство это то, за что сейчас сражаются наши воины на всех фронтах, освобождая каждый клочок нашей родной земли. Именно поэтому мы не собираемся останавливаться на достигнутом, а наоборот, будем увеличивать нашу помощь и всячески способствовать приближению победы! Мы полны сил, вдохновения и желания помогать нашим воинам, пожилым людям и тем, кто в этом нуждается в такое сложное время! Вместе к победе!