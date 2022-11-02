В НБУ назвали сумму, собранную монетами на нужды военных

Участники благотворительной акции "Смелая гривня", инициированной Национальным банком Украины, собрали монетами почти 5 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении финрегулятора.

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Сбор монет на нужды обороны длился по всей Украине в течение трех месяцев – с 1 августа по 31 октября этого года. Сумма собранных средств перечислялась на спецсчет Нацбанка, открытый для нужд сил обороны Украины.

К сбору принимались монеты номиналом 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 гривен. Их можно было пожертвовать через Ощадбанк, ПУМБ, IBox Bank, Моторбанк, Индустриалбанк, Банк Инвестиций и сбережений, Радабанк, RwS bank, МТБ Банк, Украинский банк реконструкции и развития, Укргазбанк, А-Банк, Идея Банк, банк "Пивденный", а также магазины Comfy и ТРЦ "Голливуд" в Чернигове.

Кроме того, можно было передать неплатежные монеты 1, 2, 5, 25 копеек, бросив их в ящик в отделениях ПУМБ или в НБУ на Контрактовой площади в Киеве. Эквивалент собранных монет также перечислен на спецсчет.

"Мы очень благодарны каждому, кто вносит свой вклад в победу, даже если речь идет только о 10 копейках. Война продолжается, и поддержка украинским защитникам сейчас нужна, как и в первые дни войны. Украинцы это хорошо понимают и постоянно объединяются, чтобы помогать и поддерживать защитников Украины на фронте", – прокомментировал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Также, как указывают в Нацбанке, ценно то, что к акции по сбору монет активно присоединялись дети и учебные заведения: участие в ней приняли 2573 заведения со всех уголков Украины, даже с оккупированных территорий.

"Это нас вдохновляет, дает силы крепче держать финансовую оборону ради независимого будущего нашей страны и молодого поколения украинцев", - отмечают в НБУ.

В то же время из-за ракетных обстрелов и перебоев со светом многие граждане не успели передать собранные монеты в пункты приема до конца акции, в связи с чем НБУ совместно с Ощадбанком решили продлить благотворительный сбор монет: до 4 ноября включительно их еще можно будет перечислить на спецсчет в рамках акции "Смелая гривня" (только в отделениях Ощадбанка).

В целом, по данным НБУ, за более чем восемь месяцев после начала полномасштабной войны на его счет, открытый для нужд военных, было перечислено более 21,8 миллиарда гривен. Из них более 21,3 миллиарда гривен уже перечислено им на нужды обороны.

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