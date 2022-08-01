НБУ запустил сбор монет через Ощадбанк и ПУМБ для пересчета на нужды ВСУ

Ощадбанк и Первый украинский международный банк запустили сбор монет, денежные средства от которого будут перечислены на счет в Национальном банке Украины, открытом для помощи украинской армии.

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Как говорится в сообщении НБУ, в рамках благотворительной акции "Смелая гривня" до конца октября в отделения этих двух банков можно будет сдавать монеты номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен.

"За пять месяцев с начала полномасштабной войны на счет перечислено более 20 миллиардов гривен. Однако война продолжается, и поддержка для Вооруженных сил Украины сейчас нужна, как и в первые дни войны", - отмечают в Нацбанке.

Там указывают, что в настоящее время в обращении находится более 14 миллиардов монет на сумму более 5 миллиардов гривен. Значительное количество разменных монет, в частности монет номиналом 10 копеек (28,5% от общего количества в обращении) и 50 копеек (9,3% от общего количества) часто не используется гражданами для наличных расчетов и лежит в копилках или в карманах.

"В то же время эти средства могут помочь украинским защитникам защищать страну от российского захватчика... Акция "Смелая гривня" – это хороший случай внести свой вклад в победу, даже если он будет составлять лишь 10 копеек", - подчеркивают в НБУ.

Регулятор предлагает также желающим организовать коллективный сбор монет среди общин определенного района, жилищного комплекса, на работе или в других сообществах.

Адреса отделений Ощадбанка и ПУМБа, в которых можно сдать собранные монеты, а также детальные условия участия в акции указаны на сайте "Смелая гривня".

Напомним также, что НБУ недавно продлил срок обмена разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, уже переставших быть платежными средствами, на один год до 30 сентября 2023 года включительно.